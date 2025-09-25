 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика⁠,
0

Набиуллина оценила эффект от повышения налогов на инфляцию и ставку

Набиуллина дала оценку проекту бюджета и предложению о повышении НДС до 22%
По словам Набиуллиной, главное, что правительство решило не идти на увеличение дефицита бюджета, а повышение НДС не окажет устойчивого инфляционного давления. «Определенность — это очень позитивный фактор», указала глава ЦБ
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Заложенное в проект бюджета на 2026 год повышение стандартной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22% вносит определенность в бюджетную политику, и это «очень позитивный фактор». Об этом заявила на Международном банковском форуме в Сочи глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Предсказуемость бюджетной политики — это важнейший фактор при принятии решений по ключевой ставке. И то, что появилась определенность, — это очень позитивный фактор. Могу сразу сказать, что для Центрального банка сбалансированный бюджет, он гораздо лучше, чем было бы увеличение дефицита [бюджета]. Это лучше и для бюджетной устойчивости, и для инфляции, и для уровня процентных ставок», — объяснила свою позицию председатель ЦБ, слова которой передает корреспондент РБК.

«Если бы правительство пошло для финансирования необходимых расходов на увеличение дефицита бюджета, нам бы пришлось значимо повысить прогноз ставки на 2026 год. Сейчас, напомню, это 12–13%. Решение правительства снимает наши опасения. Мы сейчас видим определенность по бюджету и, конечно, будем учитывать это при принятии решения по ставке в октябре», — добавила глава Банка России.

Как рост НДС повлияет на рубль и темпы снижения ключевой ставки
Подписка на РБК
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Набиуллина отметила, что ЦБ оценивает проект бюджета на 2026 год как дезинфляционный, хотя в краткосрочной перспективе, основываясь на опыте 2019 года, ожидает роста цен в результате повышения ставки НДС.

«Да, краткосрочная реакция цен на повышение НДС, скорее всего, будет. Но даже если такой эффект будет, это временный, разовый эффект. Он может в какой-то мере повлиять на скорость снижения инфляционных ожиданий. Но, в отличие от роста дефицита [бюджета] как возможной альтернативы, через заимствования, он точно не может быть источником устойчивого инфляционного давления. Это самое главное», — заявила глава ЦБ.

Она напомнила, что в 2019 году ставка НДС также была повышена на 2 п.п. — с 18 до 20% — однако инфляция выросла лишь на 0,6–0,7 п.п. И на этот раз, по словам Набиуллиной, также нет оснований считать, что повышение НДС «один к одному переложится в рост цен».

Накануне, 24 сентября, Банк России впервые прокомментировал предложение Минфина о повышении ставки НДС. «Финансирование дополнительных расходов за счет налогов при сохранении плана по возвращению к нулевому структурному первичному дефициту в 2026 году в целом нейтрально для динамики инфляции в ее устойчивой части», — говорилось в сообщении ЦБ.

В среду, 24 сентября, Минфин сообщил, что внес в правительство пакет законопроектов, включающий в себя проект бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов, а также проект поправок в Налоговый кодекс. В соответствии с этими поправками стандартную ставку НДС предлагается повысить на 2 п.п., направив вырученные таким образом средства в первую очередь на финансирование обороны и безопасности.

За счет чего Минфин предложил увеличить доходы бюджета
Подписка на РБК
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

При этом льготная ставка 10% сохраняется для всех социально значимых товаров — продуктов питания (таких как мясо, молоко, яйца, растительное масло, хлеб, крупы и т.д.), лекарств и медицинской продукции, товаров для детей и др.

Одновременно с этим Минфин предложил в шесть раз — с 60 млн до 10 млн руб. — сократить лимит дохода для освобождения от НДС на упрощенной системе налогообложения (УСН).

НДС до 22% и падение лимита на УСН в 6 раз: что будет с малым бизнесом
Подписка на РБК
Фото:Андрей Любимов / РБК

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подготовленный Минфином бюджет «абсолютно сбалансированным». Опрошенные РБК эксперты указали, что влияние повышения НДС на динамику инфляции может быть разнонаправленным. В то же время эксперты не исключают, что повышение НДС может замедлить скорость снижения ключевой ставки и даже побудить ЦБ взять паузу.

Читайте РБК в Telegram.

В Киргизии досрочно распустили парламент

Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом

Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном

«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию

«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины

Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»

Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов

Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол

В Шереметьево столкнулись два самолета

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Евгений Калюков Евгений Калюков
ЦБ Эльвира Набиуллина госбюджет проект бюджета НДС
Материалы по теме
Минфин предложил повысить НДС до 22%
Экономика
ЦБ оценил влияние предложенного Минфином повышения НДС на инфляцию
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 99,04 (+0,07) Инвестиции, 24 сен, 12:34 Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 83,35 (-0,67) Инвестиции, 24 сен, 12:34
«Неквалам» откроют доступ к ЦФА с привязкой к ключевой ставке Крипто, 14:52
Украинский дрон пытался атаковать Курскую АЭС-2 Политика, 14:50
В Венгрии подсчитали убытки из-за отказа от российского газа Политика, 14:47
Дмитрий Дибров официально развелся с женой Общество, 14:45
Bosch сократит «пятизначное число» сотрудников, выпускающих автозапчасти Авто, 14:44
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Цифровизация, 14:39
ЦСКА потерпел четвертое поражение в пяти последних матчах КХЛ Спорт, 14:38
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Повесившей плакат с Путиным директору Нарвского музея дали 10 лет заочно Политика, 14:35
Не для новичков: как меняется ресторанный бизнес Отрасли, 14:34
Новак раскрыл, на какой срок продлят запрет на экспорт бензина Экономика, 14:30
Ректора СПбГИКиТ Сазонову уволили после жалоб студентов и преподавателей Общество, 14:29
Брокер ВТБ: потенциал российского рынка — десятки процентов Инвестиции, 14:29
Вышел трейлер сериала «Хроники русской революции» С Юрой Борисовым Life, 14:24
Медведев ответил Зеленскому на «бомбоубежища для чиновников Кремля» Политика, 14:20