Набиуллина оценила эффект от повышения налогов на инфляцию и ставку

По словам Набиуллиной, главное, что правительство решило не идти на увеличение дефицита бюджета, а повышение НДС не окажет устойчивого инфляционного давления. «Определенность — это очень позитивный фактор», указала глава ЦБ

Эльвира Набиуллина (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Заложенное в проект бюджета на 2026 год повышение стандартной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22% вносит определенность в бюджетную политику, и это «очень позитивный фактор». Об этом заявила на Международном банковском форуме в Сочи глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Предсказуемость бюджетной политики — это важнейший фактор при принятии решений по ключевой ставке. И то, что появилась определенность, — это очень позитивный фактор. Могу сразу сказать, что для Центрального банка сбалансированный бюджет, он гораздо лучше, чем было бы увеличение дефицита [бюджета]. Это лучше и для бюджетной устойчивости, и для инфляции, и для уровня процентных ставок», — объяснила свою позицию председатель ЦБ, слова которой передает корреспондент РБК.

«Если бы правительство пошло для финансирования необходимых расходов на увеличение дефицита бюджета, нам бы пришлось значимо повысить прогноз ставки на 2026 год. Сейчас, напомню, это 12–13%. Решение правительства снимает наши опасения. Мы сейчас видим определенность по бюджету и, конечно, будем учитывать это при принятии решения по ставке в октябре», — добавила глава Банка России.

Набиуллина отметила, что ЦБ оценивает проект бюджета на 2026 год как дезинфляционный, хотя в краткосрочной перспективе, основываясь на опыте 2019 года, ожидает роста цен в результате повышения ставки НДС.

«Да, краткосрочная реакция цен на повышение НДС, скорее всего, будет. Но даже если такой эффект будет, это временный, разовый эффект. Он может в какой-то мере повлиять на скорость снижения инфляционных ожиданий. Но, в отличие от роста дефицита [бюджета] как возможной альтернативы, через заимствования, он точно не может быть источником устойчивого инфляционного давления. Это самое главное», — заявила глава ЦБ.

Она напомнила, что в 2019 году ставка НДС также была повышена на 2 п.п. — с 18 до 20% — однако инфляция выросла лишь на 0,6–0,7 п.п. И на этот раз, по словам Набиуллиной, также нет оснований считать, что повышение НДС «один к одному переложится в рост цен».

Накануне, 24 сентября, Банк России впервые прокомментировал предложение Минфина о повышении ставки НДС. «Финансирование дополнительных расходов за счет налогов при сохранении плана по возвращению к нулевому структурному первичному дефициту в 2026 году в целом нейтрально для динамики инфляции в ее устойчивой части», — говорилось в сообщении ЦБ.

В среду, 24 сентября, Минфин сообщил, что внес в правительство пакет законопроектов, включающий в себя проект бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов, а также проект поправок в Налоговый кодекс. В соответствии с этими поправками стандартную ставку НДС предлагается повысить на 2 п.п., направив вырученные таким образом средства в первую очередь на финансирование обороны и безопасности.

При этом льготная ставка 10% сохраняется для всех социально значимых товаров — продуктов питания (таких как мясо, молоко, яйца, растительное масло, хлеб, крупы и т.д.), лекарств и медицинской продукции, товаров для детей и др.

Одновременно с этим Минфин предложил в шесть раз — с 60 млн до 10 млн руб. — сократить лимит дохода для освобождения от НДС на упрощенной системе налогообложения (УСН).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подготовленный Минфином бюджет «абсолютно сбалансированным». Опрошенные РБК эксперты указали, что влияние повышения НДС на динамику инфляции может быть разнонаправленным. В то же время эксперты не исключают, что повышение НДС может замедлить скорость снижения ключевой ставки и даже побудить ЦБ взять паузу.