Песков не подтвердил обсуждение «огосударствления» ТЭК

Песков заявил, что не может подтвердить сообщения об обсуждении министром энергетики Цивилевым на встрече с Путиным «огосударствления» российского ТЭКа

Сергей Цивилев (слева) и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не может подтвердить сообщения телеграм-каналов об обсуждении министром энергетики Сергеем Цивилевым на встрече с Владимиром Путиным «огосударствления» топливно-энергетического комплекса (ТЭК), передает корреспондент РБК.

«Нет, я не могу это подтвердить, поэтому мне нечего сказать на этот счет», — заявил Песков в ответ на вопрос, может ли он подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Встреча Путина с главой Минэнерго прошла накануне. На ней, в частности, были затронуты отключения электроэнергии на юге. Министр объяснил их большим потоком туристов, высокой температурой, также тем, что «у нас происходили аварийные ситуации гораздо чаще, чем обычно». «Мы проанализировали эти все случаи и приняли решение, что на юге мы будем готовиться… Вот сейчас мы готовимся к зимнему сезону, на юге мы будем готовиться и к летнему сезону, чтобы таких ситуаций больше не повторялось», — сказал Цивилев.

Путин, в свою очередь, заметил: «Температурные режимы поменялись».

«Да, и они с каждым годом все меняются. И мы должны работать на упреждение, планку прогнозируемого температурного режима поднять выше», — ответил глава Минэнерго.

Прошедшим летом аварии на Ростовской АЭС и на ГРЭС в Бурятии привели к массовым отключениям электроэнергии на юге страны. Путин также связывал дефицит мощности в Иркутской области, Бурятии, Забайкальском крае с неконтролируемым потреблением электричества майнерами. В августе он подписал закон о легализации майнинга криптовалют. Заниматься им смогут физические и юридические лица, внесенные в специальный реестр. Закон вводит возможность запрета майнинга в отдельных регионах.

Цивилев на встрече с Путиным отметил, что ТЭК за первое полугодие этого года «в целом справился» с поставленными задачами и «обеспечил наполнение внутреннего рынка всем необходимым». «Мы энергично работаем на экспорте и, несмотря на санкционное давление, у нас многое получается», — заверил министр.