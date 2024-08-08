Путин легализовал майнинг криптовалют
В России легализовали деятельность по добыче криптовалют, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Путин поднял вопрос регулирования криптовалют и цифровых активов на совещании по экономическим вопросам 17 июля. Он отметил, что проект с цифровым рублем был успешным, и уточнил, что важно «не упустить момент» и своевременно настроить регулирование и инфраструктуру для обращения цифровых активов как внутри России, так и в отношениях с зарубежными партнерами.
Майнеров обяжут предоставлять в уполномоченный орган информацию о получении цифровой валюты в результате их деятельности, об адресах-идентификаторах. Заниматься майнингом смогут только те российские юрлица и индивидуальные предприниматели, которые будут включены в соответствующий реестр. Физлица смогут добывать криптовалюту без включения в реестр, но должны будут не превышать установленные правительством лимиты энергопотребления.
Кроме того, закон предполагает возможность запрета майнинга на определенных территориях или в определенных регионах. Юрлица и ИП, которые занимаются деятельностью в сфере электроэнергетики, не смогут заниматься майнингом. Реклама криптовалюты и различных сервисов, построенных на ее использовании, тоже запрещена.
Закон закрепил такие понятия, как «майнинг», «майнинг-пул», «организация обращения цифровой валюты», определил права и обязанности участников рынка добычи криптовалюты.
17 июля Путин заявил, что бесконтрольное потребление электричества майнерами криптовалют создает риск дефицита энергии для ряда регионов. В их числе он назвал Иркутскую область, Бурятию, Забайкальский край.
Иркутская область привлекла майнеров низкими энерготарифами, отмечает «РБК Крипто». Домохозяйства, в отличие от промышленных майнеров, подключены к бытовым сетям и платят по социальным тарифам, которые в несколько раз ниже тарифов для бизнеса. Незаконные майнинговые фермы подключаются к сетям, предназначенным для населения, используя эти льготные тарифы.
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