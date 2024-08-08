 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новые законы в России ,  
0 

Путин легализовал майнинг криптовалют

Владимир Путин подписал закон о легализации майнинга криптовалют
Сюжет
Новые законы в России
Заниматься майнингом смогут физические и юридические лица, включенные в специальный реестр. Закон вводит возможность запрета майнинга в отдельных регионах — Путин говорил о риске дефицита энергии в некоторых районах из-за майнеров
Фото: Регина Уразаева для РБК
Фото: Регина Уразаева для РБК

В России легализовали деятельность по добыче криптовалют, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин поднял вопрос регулирования криптовалют и цифровых активов на совещании по экономическим вопросам 17 июля. Он отметил, что проект с цифровым рублем был успешным, и уточнил, что важно «не упустить момент» и своевременно настроить регулирование и инфраструктуру для обращения цифровых активов как внутри России, так и в отношениях с зарубежными партнерами.

Майнеров обяжут предоставлять в уполномоченный орган информацию о получении цифровой валюты в результате их деятельности, об адресах-идентификаторах. Заниматься майнингом смогут только те российские юрлица и индивидуальные предприниматели, которые будут включены в соответствующий реестр. Физлица смогут добывать криптовалюту без включения в реестр, но должны будут не превышать установленные правительством лимиты энергопотребления.

Кроме того, закон предполагает возможность запрета майнинга на определенных территориях или в определенных регионах. Юрлица и ИП, которые занимаются деятельностью в сфере электроэнергетики, не смогут заниматься майнингом. Реклама криптовалюты и различных сервисов, построенных на ее использовании, тоже запрещена.

Закон закрепил такие понятия, как «майнинг», «майнинг-пул», «организация обращения цифровой валюты», определил права и обязанности участников рынка добычи криптовалюты.

Эксперты назвали правительству способ обнаружения «теневых майнеров»
Политика

17 июля Путин заявил, что бесконтрольное потребление электричества майнерами криптовалют создает риск дефицита энергии для ряда регионов. В их числе он назвал Иркутскую область, Бурятию, Забайкальский край.

Иркутская область привлекла майнеров низкими энерготарифами, отмечает «РБК Крипто». Домохозяйства, в отличие от промышленных майнеров, подключены к бытовым сетям и платят по социальным тарифам, которые в несколько раз ниже тарифов для бизнеса. Незаконные майнинговые фермы подключаются к сетям, предназначенным для населения, используя эти льготные тарифы.

Байден усомнился в мирной передаче власти в США в случае поражения Трампа

В Японии произошло землетрясение магнитудой 6.9

Кандидат Трампа в вице-президенты заявил, что США не обязаны защищать ЕС

Чистая прибыль «Сбера» за полугодие превысила ₽810 млрд

Евгения Поддубного доставили в Москву для лечения

Автомобили в России подорожают вдвое

Зеленоград стал первым в Старой Москве по темпам роста цен на новостройки

ЦБ предложил закрыть «неквалам» доступ к любым иностранным бумагам, кроме ЕАЭС

Подборка каналов РБК в Telegram
Авторы
Теги
Персоны
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
майнинг криптовалюты Владимир Путин легализация
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
В Минфине поддержали внешние расчеты намайненной в России криптовалютой
Экономика
Минэнерго назвало долю потребления электроэнергии при майнинге в России
Финансы
Депутаты поддержали экспериментальные биржевые торги криптовалютой
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 августа
EUR ЦБ: 93,84 (+0,82) Инвестиции, 07 авг, 17:34 Курс доллара на 8 августа
USD ЦБ: 85,95 (+0,79) Инвестиции, 07 авг, 17:34
Нападение ВСУ на Курскую область. Главное к этому часуПолитика, 17:04
Путин дополнил правила признания организаций нежелательнымиПолитика, 17:03
В Японии произошло землетрясение магнитудой больше семи. ВидеоОбщество, 17:01
Путин объявил о выплатах для жителей Курской областиПолитика, 17:00
Путин утвердил наказание для военных за гаджеты на спецоперацииПолитика, 16:57
Сборной КНДР могут запретить вывозить из Франции смартфоны SamsungСпорт, 16:56
Мошенники вынудили профессора ГИТИСа отдать им почти ₽4 млнОбщество, 16:56
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Небоскребы, кварталы, набережные и парки: как менялась МоскваРБК и Донстрой, 16:42
Директор НИИ Склифосовского рассказал о состоянии военкора ПоддубногоОбщество, 16:36
Скалолаз из США установил мировой рекорд, но взял только бронзу ОлимпиадыСпорт, 16:34
В Таджикистане не нашли экстремистов среди депортированных из РоссииПолитика, 16:34
Компания «Донстрой» установила «парящий» мост на крыше ЖКПресс-релиз, 16:28
Путин распорядился создать в России центр аборигенных сортов виноградаОбщество, 16:27
Путин подписал закон о запрете треш-стримовОбщество, 16:26