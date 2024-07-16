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На Ростовской АЭС из-за неполадок отключился энергоблок

Росатом сообщил об отключении одного из четырех энергоблоков Ростовской АЭС, причиной названы неполадки в турбогенераторе. Минэнерго ввело графики отключения потребления на 1,5 ГВт
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Один из энергоблоков Ростовской АЭС отключился из-за неполадок на турбогенераторе, радиационный фон в норме, сообщили РБК в пресс-службе «Росатома».

«16 июля в 15:21 энергоблок № 1 Ростовской АЭС был отключен от сети действием автоматики из-за срабатывания защиты генератора. Система сработала в штатном режиме в соответствии с проектными алгоритмами», — говорится в сообщении.

В «Росатоме» подчеркнули отсутствие нарушений условий безопасной эксплуатации станции и изменений радиационного фона. Энергоблок пообещали подготовить к включению в сеть «после установления и устранения причин срабатывания электрической защиты».

Из-за аварии на ГРЭС без света в Бурятии остались более 115 тыс. человек
Общество
Гусиноозёрская ГРЭС
«Энергоблоки № 2 и 4 работают в штатном режиме на мощности 1700 МВт. Энергоблок № 3 находится в плановом ремонте с 22 июня 2024 года», — добавили там.

Минэнерго России сообщало о сбое в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС и ввело временные графики отключения потребления на 1,5 ГВт. В ведомстве отметили, что восстановительные работы находятся на особом контроле.

Ростовская АЭС — крупнейшее предприятие энергетики на юге России, расположено в 16 км от Волгодонска. Станция включает в себя четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-1000. АЭС обеспечивает порядка 75% производства электроэнергии в Ростовской области, после чего она поступает в Объединенную энергосистему юга России. В состав последней входят региональные энергосистемы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, Ставропольского и Краснодарского краев, а также Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей с общей численностью населения свыше 26 млн человек.

В дептрансе Краснодара ранее сообщали об аварийном отключении более 100 электроподстанций. В частности, в городе перестали работать порядка 150 светофоров. В Муниципальном центре управления (МЦУ) объясняли произошедшее аварией на электросетях в Западном округе. По данным МЦУ, там без света осталась часть домов.

Временное ограничение подачи электроэнергии в Севастополе, в свою очередь, объяснили «аномально высокими температурами воздуха» и «перегрузом электрических сетей».

Об отключении энергоблока на Гусиноозерской ГРЭС 16 июля сообщал глава Бурятии Алексей Цыденов. По его словам, без света остались свыше 115 тыс. потребителей.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова, Герман Костринский
Россия Ростовская область Ростовская АЭС энергоблок Росатом
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