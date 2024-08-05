Эксперты пояснили, почему нельзя организовать переток электричества на юг

В июле из-за аварии на Ростовской АЭС возникли перебои с электричеством в семи регионах на юге России. Там возник эффект домино: «если не хватает в одном регионе, то в итоге это сказывается на ситуации с другими регионами»

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Ростовская АЭС, из-за аварии на которой возникли перебои с электричеством в семи регионах на юге России, подключена к общей энергетической системе и там уже идут электроэнергии из других регионов, однако в регионах, затронутых отключением электричества, возник эффект домино, пояснил в разговоре с РБК эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрахович.

Днем 16 июля на фоне жары в энергосистеме юга России был установлен абсолютный исторический рекорд потребления мощности — 20 954 МВт. Одновременно один из энергоблоков Ростовской АЭС отключился под действием автоматики из-за неполадок на турбогенераторе. Проблемы с электричеством возникли в самом регионе, а также в Ставропольском, Краснодарском краях, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Крыму и Севастополе. Утром 17 июля Минэнерго сообщило о восстановлении электроснабжения на юге России. Однако отключения в Ростовской области и других регионах продолжились. В АО «Донэнерго», в частности, пояснили, что отключения необходимы, чтобы в энергосистеме не возникало новых аварий. По информации Минэнерго, из-за аномальной жары потребление электроэнергии на юге России выросло более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Только в Ростовской области оно увеличилось на 17,5%.

«Если не хватает в одном регионе, то в итоге это сказывается на ситуации с другими регионами», — сказал РБК Митрахович.

После отключения энергоблока на АЭС попытались «запитать» Ростовскую область от других регионов, где также установилась жара и произошел отказ систем, в результате, по словам, замглавы Минэнерго Евгения Грабчака, около 2,5 млн человек остались без электричества, объяснил Митрахович. «По идее нужно стратегически вкладываться в сети распределительные во всех этих регионах, а это требует времени и инвестиций», — считает эксперт.

В «Росатоме» заявляли, что энергоблок отключился из-за неполадок в турбогенераторе, напомнил инженер-физик, эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрей Ожаровский. По его словам, по статистике каждый из энергоблоков в России «примерно раз в два года точно так же действием своей внутренней автоматики, никого не предупредив, отключается». И это происходит по простой причине: «лучше раз из предосторожности выключить ядерный энергоблок, чем получить что-то подобное Чернобылю», пояснил он.

Ожаровский рассказал, что энергоблок начал выдавать электрическую мощность в сеть после пяти часов простоя. «Скорее всего, он не был полностью остановлен, его мощность была снижена до 40%, тепловая мощность не шла на выработку энергии, а выбрасывалась в окружающую среду, то есть нагревала водоем-охладитель, в данном случае Цимлянское водохранилище», — объяснил эксперт. Он назвал такую ситуацию штатной для АЭС, так как коэффициент полезного действия в таком случае крайне низок — 29–30%, то есть «две трети выработанного в реакторе тепла обычно нагревает водоем-охладитель», что не было дополнительной проблемой.

По мнению Ожаровского, энергосистема юга России должна быть готова к отключениям. Существует ряд мер, которые позволяют предотвратить ее коллапс. «Во-первых, горячий резерв, по мощности равный мощности одного энергоблока <...>. Второе — энергосистема обычно готова к перетокам», —

пояснил эксперт.

Он также отметил, что для юга России вполне возможно использовать возобновляемые источники энергии. «Современные системы позволяют строить солнечные и ветровые станции вместе с системами накопления энергии и вырабатывать электроэнергию гарантированно в больших объемах безотносительно погодных условий», — указал Ожаровский. «В России преференции предоставляются ядерной генерации, поскольку существует корпорация «Росатом», а у нее мощные лоббистские возможности», — полагает он.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин предложил разделять аварийную ситуацию на АЭС и ограничение электроснабжения на юге, «которые длятся уже около месяца». Последнее он связывает с темпами роста потребления электроэнергии на юге, которые «самые высокие в стране», аномальной жарой и потоком туристов. «Само собой, это все происходит на фоне обычного графика ремонта, в котором не учитывались эти факторы. Но они всегда ремонтируются летом. Зимой-то они должны быть в работе обязательно», — указал эксперт. Кроме того, к энергосистеме юга подключились и новые регионы, в результате нагрузка на нее повысилась, отметил Пикин.

Во время жары наблюдается пик потребления электричества, и энергосистема перегружается. Чтобы она «потом в разнос не пошла», вводятся временные графики ограничений потребления, объяснил он.

«Можно ли это прогнозировать? Понимаете, даже если вы спрогнозировали, что у вас летом вдруг резко вырастет на 20% потребление, вы под эти 20% роста летом не будете же строить станции. Вам нужны миллиарды, чтобы 500 мегаватт потребителей не стали ограничены несколько часов в течение какого-то периода, какие-то дни. Это глупость. <...> Расшивать сети, наверное, тоже возможный вариант. Но опять-таки что такое расшитие сетей между центральной частью России и югом? Это тоже миллиарды рублей инвестиций», — заметил директор фонда.