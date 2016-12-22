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Путин заявил об отсутствии выигрыша для бюджета от пенсионной реформы
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Путин заявил об отсутствии выигрыша для бюджета от пенсионной реформы
Экономика, 20:01
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Путин заявил об отсутствии выигрыша для бюджета от пенсионной реформы
Правительство должно профинансировать предложения президента о смягчении пенсионной реформы, заявил Владимир Путин. По его словам, после принятия поправок от повышения пенсионного возраста не будет никакого дохода для бюджета
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Пенсионная реформа после президентских поправок даст отрицательный финансовый результат для государства, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством во вторник, 2 октября. Правительство должно найти средства в федеральном бюджете для финансирования этих изменений, сказал Путин.

«Еще один очень чувствительный вопрос: при планировании пенсионной реформы правительство исходило из того, что будет положительный финансовый результат в течение нескольких лет от этих мероприятий, но после принятия президентских поправок стало ясно, что не будет никакого дохода от этих мероприятий по изменению пенсионной системы, а, наоборот, правительство должно будет профинансировать президентские поправки», — заявил Путин (цитата по ТАСС).

Изначально правительство планировало, что реформа будет нейтральной для бюджетной системы до 2024 года: вся экономия от повышения пенсионного возраста (сокращение расходов на выплаты вновь назначаемых пенсий) пойдет на дополнительное увеличение текущих пенсий. Экономия от повышения пенсионного возраста в 2019–2024 годах превысит 3 трлн руб., и все эти средства будут направлены на повышенную индексацию пенсий, сказал министр труда Максим Топилин 21 августа. Но коррективы Путина, объявленные в конце августа, сократили потенциальную экономию на 0,5 трлн руб. за шесть лет. На повышение пенсий, так чтобы увеличить среднюю пенсию по старости до 20 тыс. руб., все равно планируется потратить 3 трлн руб.

Найти 500 млрд руб.

Первый вице-премьер Антон Силуанов, отвечая Путину, сообщил, что Минфин будет увеличивать трансферты Пенсионному фонду России из федерального бюджета, чтобы профинансировать президентские поправки. Объем этих дополнительных трансфертов в первое время составит порядка 100 млрд руб. в год, а в целом потребуется дополнительно более 500 млрд руб. в течение шести лет. Такую цифру (около 0,5 трлн руб.) уже ранее называли Силуанов и вице-премьер Татьяна Голикова. Трансферт из федерального бюджета Пенсионному фонду на обязательное пенсионное страхование составит 1,05 трлн руб. в 2019 году, следует из проекта бюджета ПФР, внесенного в Госдуму в конце сентября.

Оценку чистого фискального эффекта от пенсионной реформы за пределами 2024 года власти не привели.

Госдума 27 сентября одобрила в третьем, заключительном чтении законопроект о повышении пенсионного возраста с учетом всех президентских поправок. Главное изменение, которое предложил Путин, — увеличить пенсионный возраст для женщин с 55 до 60 лет, а не до 63 лет, как предлагало правительство. Но это смягчение никак не отразится на экономии для бюджета в ближайшие шесть лет. За период же с 2029 по 2035 год недополучение доходов Пенсионным фондом по сравнению с первоначальным правительственным сценарием составит 3,6 трлн руб., отмечала Голикова.

В числе других мер по смягчению реформы Путин предложил дать возможность мужчинам 1959–1960 годов рождения и женщинам 1964–1965 годов рождения выйти на пенсию на полгода раньше, а также предоставить многодетным матерям право досрочного выхода на пенсию. Стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, по инициативе главы государства будет уменьшен на три года — до 37 лет для женщин и до 42 лет для мужчин. Кроме того, с 1 января 2019 года для жителей села, имеющих не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве, вводится 25-процентная надбавка к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров.

Понятие предпенсионного возраста после принятия поправок президента увеличится с двух до пяти лет для пенсии на время переходного периода реформы. Для защиты людей предпенсионного возраста президент предложил повысить для них пособия по безработице до 11 280 руб., а также ввести уголовную ответственность для работодателей за увольнение или отказ принять на работу предпенсионеров. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс были одобрены Госдумой в окончательном чтении 25 сентября.

Автор: Юлия Старостина.
Теги: повышение пенсионного возраста , Владимир Путин
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