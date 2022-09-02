Credit Suisse предупредил о конце периода низкой инфляции в мире

Инфляция в мире, вероятнее всего, продолжит расти — этому способствует раскол Китая с США (Chimerica) и Европы с Россией (Eurussia). Низкая инфляция держалась, в частности, на дешевых китайских товарах и российском газе

Фото: Andres Kudacki / AP

Период низкой инфляции в мире может завершиться, пишет в своем отчете департамент инвестиционной стратегии Credit Suisse. С документом ознакомились «Ведомости».

Эксперты инвестиционного банка поясняют, что низкая инфляция держалась на трех основаниях:

дешевая рабочая сила мигрантов, которая обеспечивала стабильность уровня номинальной зарплаты в США;

дешевые китайские товары, которые повышали реальную зарплату на фоне стагнации номинальной;

дешевый российский газ, который использовала Европа.

Главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах назвал эти факторы китами потребительского рая последних десятилетий. По его мнению, даже при благоприятных раскладах в ближайшие десятилетия инфляция будет высокой, в том числе из-за больших долгов стран: инфляция — эффективный способ понизить уровень долга в реальном выражении.

Раскол Китая с США и Европы с Россией привел к формированию новых экономических альянсов, прежде всего Китая с Россией, отмечает Credit Suisse. Появляется и более крупное объединение, которое специалисты конгломерата называют ТРИКС (Турция, Россия, Иран, Китай и Северная Корея).

«Если блоки Chimerica и Eurussia прекратят свое существование как союзы, режиму низкой инфляции придет конец», — предупреждают аналитики. Они считают, что глобализации для поддержания порядка нужен гегемон. Чтобы противостоять ТРИКС, Западу придется потратить триллионы на быстрое осуществление четырех типов проектов:

Перевооружение для защиты мирового порядка. Перепрофилирование для обхода блокад. Пополнение запасов сырья. Переформатирование сетей (энергетический переход).

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Если выполнить эти условия, можно простимулировать «великую рефляцию» — осознанное увеличение темпов инфляции для развития экономики, заявили в Credit Suisse.

Уровень инфляции в мире стал расти с началом пандемии коронавируса, а на фоне российской военной операции на Украине и ответных санкций против Москвы рост цен в ЕС, Великобритании и США стал рекордным за последние несколько десятилетий. Дорожают в основном продукты питания и коммунальные услуги.

В России цены в апреле выросли на 17,83%, но в июне инфляция опустилась до 15,9%. В августе Минэкономразвития спрогнозировал инфляцию на уровне 13,4% к концу года при целевом показателе 4%.

По мнению главы отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгения Локтюхова, инфляционное давление начнет ослабевать осенью, но останется высоким как минимум в ближайшие несколько кварталов, так как вызванные пандемией логистические проблемы никуда не делись, а цены на энергоносители из-за санкций против России, скорее всего, не снизятся. Чтобы закрепить тренд на снижение инфляции, западным странам придется пройти через рецессию, которая уменьшит спрос, предположил эксперт.

МВФ призвал центробанки стран мира проводить жесткую политику борьбы с ростом инфляции. «И если инфляция окажется неожиданно устойчивой, они должны подчеркнуть свою решимость более агрессивно ужесточать меры, даже если это означает резкое охлаждение экономики и рост безработицы», — заявила первый заместитель распорядителя фонда Гита Гопинат. По ее словам, аналитики МВФ пока не смогли установить, какие именно процессы привели к такому быстрому росту глобальной инфляции.