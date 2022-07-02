США и Южная Корея обсудили идею ограничения цены на российскую нефть

Министры финансов США Джанет Йеллен и Южной Кореи Чу Кён Хо обсудили предложение Вашингтона о введении верхнего предела цен на российскую нефть в рамках санкций против Москвы, сообщает The Korea Times со ссылкой на Минфин.

Корейский министр выразил «понимание» действий США, при этом он попросил предоставить конкретный план действий по установлению верхнего предела на российскую нефть, сообщили в Минфине.

В Сеуле отметили, что несмотря на санкции, Россия получила высокие доходы от экспорта нефти, из-за поставок сырой нефть в Китай и другие развивающиеся страны.

О том, что США обратились к Южной Корее с просьбой поддержать предложение об ограничении цен на российскую нефть в рамках санкций против России ранее сообщало агентство «Ренхап». Источники агентства отмечали, что вопрос установления предельной цены на российскую нефть «может стать одним из ключевых пунктов повестки дня» в ходе двухдневного визита главы Минфина США в Южную Корею в июле.

Глава Евросовета Шарль Мишель ранее говорил, что страны ЕС готовы принять решение по ограничению цен на нефть после того, как убедятся, что оно окажет негативное влияние на Россию, а не на них самих.



Премьер-министр Италии Марио Драги заявлял, что установление потолка цен на ископаемое топливо, импортируемое из России, «имеет геополитические, а также экономические и социальные цели».