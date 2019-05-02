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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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«Грязная» нефть в «Дружбе» ,  
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Польша решила использовать нефть из резервов после приостановки транзита
После того, как качество нефти в трубопроводе "Дружба" снизилось, Польша приостановила транзит сырья. Теперь Варшава намерена использовать 800 тыс. т. нефти из резервов
Фото: Laszlo Balogh / Reuters

Министерство энергетики Польши приняло решение использовать 800 тыс. т нефти из стратегических запасов чтобы компенсировать поставки российской нефти, транзит которой Варшава приостановила из-за снижения качества нефти в трубопроводе «Дружба», передает Reuters со ссылкой на сообщение официального представителя министерства.

Польша приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» на прошлой неделе, об этом сообщили 25 апреля. Варшава уведомила белорусскую сторону о том, что нефтеперерабатывающие заводы в Польше и Германии не могут принимать нефть с такими показателями, с какими она поступала в пункт приемки поставок «Адамово».После этого белорусское «Гомельтранснефть Дружба» уведомило российскую сторону о приостановке транзита.

«Белнефтехим» сообщил о резком ухудшении качества российской нефти 19 апреля. В белорусском концерне заявили, что в сырье превышено содержание хлорорганических соединений. «Переработка нефти такого качества может привести к нарушению технологических режимов работы НПЗ», — заявила представитель концерна.

Материал дополняется.

Теги: Польша, трубопровод, «Дружба»
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