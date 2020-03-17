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Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100

Сбербанк провел несколько стресс-тестов, в условия одного из них закладывались нефть по $20 и доллар по 100 руб., рассказал Герман Греф. При любом развитии событий банк не нарушает нормативы и сохраняет прибыльность
Герман Греф (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Сбербанк проходит «достаточно жесткий сценарий» развития событий в российской экономике без нарушения нормативов, рассказал на онлайн пресс-конференции глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.

«Вы видите, какой крайне высокий уровень неопределенности сейчас складывается. И где он более высокий — на российском рынке или на американском — сегодня большой вопрос. На европейском рынке такой ситуации я еще не видел», — сказал Греф, комментируя последние события на мировых рынках в связи с распространением коронавируса COVID-19 и развала сделки ОПЕК+. «Кризис оказался более глубоким, чем изначально его представляли. проблема в том, что произошло наложение двух событий: [падение цен на] нефть и коронавирус», — отметил глава банка.

В Сбербанке за последнее время промоделировали три сценария, «один совсем стрессовый», сказал Греф. «Во всех трех сценариях для нас, для Сбербанка, для наших клиентов драматических последствий нет, мы спокойно проходим кризис», — отметил он.

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«Мы рассматривали падение цен на нефть до уровня 20$, мы рассматривали как экстремальный сценарий рост курса [...] до уровня 100 [рублей за доллар] и так далее. С соответствующими макроэкономическими сдвигами: временными разрывами производственных цепочек, остановкой части предприятий. Но это такой вообще экстремальный совершенно сценарий. Более худшего сценария мы пока не придумали, пока обстановка не дает нам задачки еще совсем уж критический вариант рассматривать», — сообщил Греф.

В стрессовом сценарии Сбербанк прогнозирует давление на достаточность капитала, но он не будет пробивать регуляторные ограничения ни при каком варианте развития событий, отметил Греф: «Более того, во всех вариантах банк сохраняет прибыльность». Глава крупнейшего российского банка отказался называть потери во всех трех сценариях, «они приемлемы», сказал он.

Сбербанк разрабатывает план поддержки корпоративных клиентов. «Мы определили пофамильно всех клиентов, у которых могут возникнуть проблемы в этом случае и работаем с каждым из клиентов, чтобы составить план поддержки, помощи», — рассказал он, не исключив, что Сбербанк и клиенты могут «совместно обратиться за помощью к государству».

В связи с этим в банке считают, что могут направить на выплату дивидендов 50% от чистой прибыли, сказал Греф. Он отметил, что благодаря этой выплате банк выполнит обещание, данное акционерам в ноябре 2017 года о выплате более 1 трлн руб. в виде дивидендов за три года.

По мнению Грефа, паническая волна в ближайшие недели уляжется. «Как будет складываться ситуация дальше, можно будет оценить в середине апреля», — отметил глава Сбербанка.

Во вторник, 17 марта, правительство и Центробанк обобщили принятые меры по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса. Власти среди прочего введут отсрочку арендных платежей для малых и средних предприятий (МСП), будут применять практику «зеленого коридора» на таможне для социально-значимых товаров, введут отсрочку по налоговым платежам для авиации и туристической отрасли.

По последним данным, за пределами Китая выявлены 86 434 инфицированных COVID-19, из них в России — 93 человека.

Авторы: Павел Казарновский, Евгения Чернышова
Теги: Сбербанк, Герман Греф
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