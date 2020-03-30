Мишустин поручил следить за состоянием системообразующих предприятий

Михаил Мишустин (Фото: Global Look Press)

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и другим ведомствам отслеживать финансово-экономическое состояние системообразующих предприятий страны. Об этом он сообщил на совещании вице-премьеров в правительстве, передает ТАСС.

«Очень важно учесть риски для каждой из этих отраслей и своевременно на них отреагировать», — сказал премьер, добавив, что уже подписал соответствующее распоряжение.

Вести мониторинг он поручил Минпромторгу и «другим министерствам», пояснил глава правительства.

Работа системообразующих предприятий находится на особом контроле со стороны правительства, те, что входят в перечень, могут получать оперативную поддержку по кредитам, задолженностям и другую помощь от кабмина.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании в правительстве 21 марта сообщил, что днем ранее его ведомством бы утвержден новый перечень, куда включили более 600 предприятий, передавало «РИА Новости». До этого времени в списке были 300 компаний.