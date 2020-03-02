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МЭР сообщило о превзошедших ожидания последствиях коронавируса

Фото: Andreas Arnold / Global Look Press

Последствия распространения коронавируса будут серьезнее, чем предполагалось в конце января. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников, передает «РИА Новости».

«Мы продолжаем работу над оценкой текущей ситуации. Последствия коронавируса будут серьезнее и глубже, чем мы предполагали в конце января», — сказал Решетников, отметив, что, когда готовился макропрогноз развития России на 2020–2022 годы, «не все внешние факторы проявились так, как проявились сейчас».

При этом, отметил министр, бюджет страны «серьезно защищен» от внешних колебаний. Решетников также заявил, что любые последствия распространения коронавируса будут иметь временный характер, а российская экономика в любом случае выйдет на прогнозируемый цикл. По его словам, министерство представит новый макропрогноз к 9 апреля.

Путин заявил о негативном влиянии на экономику из-за коронавируса
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Ранее президент Владимир Путин заявил о негативных последствиях влияния коронавируса на экономику. По его словам, последняя неделя февраля стала худшей для нефтяного рынка с 2008 года. Капитализация российского рынка акций по индексу РТС за неделю упала на $27,6 млрд, до $159,7 млрд, или в рублях по индексу Мосбиржи — на 1,24 трлн руб., до 10,78 трлн руб.

Премьер-министр страны Михаил Мишустин также заявил, что влияние распространения коронавируса на мировую экономику необходимо учитывать при формировании бюджета на 2021–2023 годы.

Теги: Минэкономразвития, коронавирус, мировая экономика
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