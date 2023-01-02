Глава Минфина ФРГ назвал высокие цены на газ «новой обыденностью»

Уровень цен на энергоресурсы на фоне прекращения поставок из России будет выше, «но без разрушительных пиков», считает глава Минфина Германии Кристиан Линднер

Кристиан Линднер (слева) (Фото: Frank Ossenbrink / IMAGO / Global Look Press)

Даже после снижения инфляции в Германии цены на газ в стране останутся высокими, это станет «новой обыденностью», заявил в интервью Bild министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

«Сжиженный газ дороже российского трубопроводного газа по логистическим причинам», — сказал он. По словам министра, уровень цен на энергоресурсы на фоне прекращения поставок из России будет выше, «но без разрушительных пиков».

Что касается инфляции, в 2023 году на будет на уровне 7%, а в следующем показатель сократится. «Целью остаются 2%. Это должно быть приоритетом и для Европейского центрального банка, и для федерального правительства», — отметил Линднер.

По данным Федерального статистического бюро Германии (Destatis), по итогам ноября 2022 года инфляция в стране замедлилась до 10% в годовом выражении с 10,4% месяцем ранее. В ведомстве сообщили, что из-за последствий боевых действий на Украине сильнее всего выросли цены на энергоносители (на 38,7% в годовом выражении) и продукты питания (на 21,1%).

В конце декабря компания Verivox, которая предлагает сравнение тарифов на электричество и газ, сообщила, что в 2023 году потребители газа в стране начнут платить в среднем на 112% больше, чем осенью 2021 года, а электроэнергия подорожает на 44%. В октябре Ассоциация операторов газовой инфраструктуры Европы сообщила, что европейские хранилища газа заполнены на 93,6%, в том числе хранилища в Германии — на 97,5%. Однако, как отмечал Bloomberg, если погода будет холоднее, чем обычно, в Германии такого объема хватит только на два месяца.

Европа нарастила закупки газа на фоне сокращения поставок топлива из России и ужесточения санкций против страны. В середине декабря Евросоюз согласовал потолок цен на газ на всех европейских хабах в размере €180 за мегаватт-час (около $2 тыс. за 1 тыс. куб. м).

По данным Федерального объединения предприятий энерго- и водоснабжения Германии (BDEW), в 2022 году доля российского газа в структуре потребления страны сократилась примерно до 20%, тогда как годом ранее она составляла 55%. ФРГ компенсирует сокращение поставок из России за счет увеличения импорта из Нидерландов, а также из Бельгии и Франции (его объем ведомство не уточнило). Кроме того, в середине декабря власти запустили первый в стране плавучий терминал для приема сжиженного природного газа.