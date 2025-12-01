Глава ВТБ допустил снижение ключевой ставки до конца 2025 года

Итогом последнего в этом году заседания совета директоров Банка России может стать снижение ключевой ставки до 16%, прогнозирует глава ВТБ. На прошлом заседании регулятор четвертый раз снизил ключевую ставку — с 17 до 16,5%

Андрей Костин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Совет директоров Банка России на последнем в 2025 году заседании, которое состоится в декабре, может принять решение о снижении показателя еще на 50 базисных пунктов, до 16% годовых, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью агентству Reuters в рамках форума «Россия зовет!».

«На какое-то снижение до Нового года я все-таки рассчитываю, незначительное. Повышательной тенденции не должно быть, да и показатель инфляции ниже 7% говорит в пользу снижения ставки. Какими темпами дальше? Не знаю. Но к концу 2026 года хотя бы 12–13% должна быть ставка», — сказал он.

Костин отметил, что высокая ставка плохо влияет на деловую активность предприятий, также на ней негативно скажется повышение налогов. Однако бюджету нужны деньги, и пока другого средства повышения доходов нет, добавил он. «Рост налогов в дополнение к высокой ставке будет снижать деловую активность и в конечном итоге может привести к снижению налоговых поступлений. Потому что меньше бизнеса — меньше налогов. Пока экономика держится, не чувствуем кризиса в реальном секторе», — сказал Костин.

Глава регулятора Эльвира Набиуллина предупреждала, что резкое снижение ключевой ставки нанесет «двойной удар» российской экономике: сначала будет взлет инфляции, а затем будет взлет ставок. «Наш прогноз, если вы посмотрите по траектории ключевой ставки, и в том числе на этот год, предполагает возможность как дополнительного снижения на декабрьском заседании, так и неизменность ставки», — говорила она.

Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 19 декабря. На заседании 24 октября регулятор в четвертый раз подряд снизил ключевую ставку — с 17 до 16,5%. Цикл смягчения денежно-кредитной политики стартовал в июне: регулятор снизил ставку с исторического максимума 21 до 20%. Затем еще дважды — сначала с 20 до 18% в июле, а затем с 18 до 17% в сентябре.

По итогам заседания в сентябре в ЦБ допустили, что в снижении ключевой ставки могут потребоваться паузы в связи с высокими инфляционными рисками. Но в октябре регулятор не стал останавливать смягчение политики, при этом заявил, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели. Базовый сценарий ЦБ предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13–15% годовых в 2026 году.