Экс-премьер назвал условие снижения ключевой ставки ЦБ до 6%

Экс-премьер Степашин: ставка ЦБ может снизиться до 6% при снижении инфляции

Ключевая ставка Центробанка может снизиться до 6-7% в 2026 году при условии выхода России на целевой уровень инфляции в 4%. Такую оценку дал бывший премьер, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин, его слова приводит ТАСС.

Экс-премьер назвал ситуацию с инфляцией «палкой о двух концах». «Либо инфляция и рост цен, в том числе на продовольствие, либо снижение ставки. Поэтому тут сложная история, я как бывший председатель Счетной палаты могу сказать», — отметил Степашин.

Он добавил, что добавил, что считает текущую ключевую ставку слишком высокой для промышленности и строительства, и ожидает ее снижения в следующем году.

В апреле 2000 года Степашина назначили председателем Счетной палаты, проработал на этом посту до сентября 2013 года. До этого в 1999 году он был председателем правительства России.

В середине ноября советник главы ЦБ Кирилл Тремасов заявил, что на последнем заседании по ключевой ставке в 2025 году совет директоров Центробанка может как снизить, так сохранить ее на прежнем уровне.

На заседании 24 октября совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 50 б.п. — до 16,5% годовых и одновременно ухудшил свой прогноз по ставке в следующем году с 12–13% до 13–15%. Целевой уровень инфляции также был скорректирован с 4% до 4–5%.

Кроме того, ЦБ повысил прогноз по темпам роста корпоративного портфеля банков на 2025 год до 10–13% с прежних ожиданий в 9–12%.

Ближайшее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 19 декабря 2025 года.