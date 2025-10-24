ЦБ не исключил снижение ставки в декабре

В прогнозе ЦБ на будущее предусмотрены как снижение, так и сохранение ключевой ставки на уровне 16,5% в декабре, сказала Набиуллина. На заседании 24 октября регулятор понизил ставку в четвертый раз подряд

Фото: Андрей Любимов / РБК

Текущий прогноз ЦБ предполагает как снижение, так и сохранение ключевой ставки в декабре, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге.

«Наш прогноз, если вы посмотрите по траектории ключевой ставки, и в том числе на этот год, предполагает возможность как дополнительного снижения на декабрьском заседании, так и неизменность ставки», — сказала она.

Набиуллина обратила внимание, что сигнал совета директоров на ближайшее заседание нейтральный.

«Это означает, что продолжение снижения на ближайшее заседание не предопределено по умолчанию. Для решения о следующем снижении ставки потребуются дополнительные факты, которые будут подтверждать, что можно двигаться дальше без риска того, что устойчивая инфляция «залипнет» в 2026 году выше целевого уровня», — пояснила она.

24 октября ЦБ понизил ставку до 16,5% годовых. Это снижение ключевой ставки стало четвертым подряд. Цикл смягчения денежно-кредитной политики стартовал в июне: ЦБ снизил ставку с исторического максимума в 21% до 20%. Затем еще дважды (на заседаниях в июле и сентябре) регулятор снижал ставку — сначала на 200 б.п., а затем на 100 б.п.

Определенная жесткость денежно-кредитных условий, устанавливаемых Центробанком — это часть мер по возвращению инфляции к цели. В базовом сценарии ЦБ предусмотрены средняя ключевая ставка в диапазоне 13–15% годовых в 2026 году и, таким образом, продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий, предупреждал регулятор.

ЦБ ранее ухудшил прогноз по инфляции. Регулятор ждет, что в 2026 году инфляция замедлится до 4-5%, хотя ранее прогнозировал прирост цен не более чем на 4%.

«Повышение прогноза на 2026 год связано с действием разовых проинфляционных факторов. Устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели», — считают в ЦБ.

Текущий рост цен с поправкой на сезонность ускорился до 6,4% в пересчете на год после 4,4% во втором квартале, отмечает ЦБ. Годовая инфляция, по оценке на 20 октября, составила 8,2% и по итогам 2025 года ожидается в диапазоне 6,5–7%».

На ускорение роста цен повлияли разовые факторы, в числе которых удорожание бензина и более быстрый рост стоимости плодоовощной продукции по сравнению с обычными осенними месяцами.

Ожидания населения в сентябре остались на отметке в 12,6%, как и месяцем ранее, следует из данных опроса «инФОМ», который проводится по заказу ЦБ. Это минимальное значение показателя с сентября 2024 года. Предприятия же повысили свои ценовые ожидания, соответствующий индекс составил 19,6 п. Это было первым значительным повышением с января, указывал регулятор. Ухудшение прогнозов бизнеса связано в том числе с увеличением с января 2026 года налогов, поясняют в Центробанке.