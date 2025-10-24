 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы⁠,
0

ЦБ не исключил снижение ставки в декабре

Набиуллина: ЦБ не исключает ни снижения, ни сохранения ставки
В прогнозе ЦБ на будущее предусмотрены как снижение, так и сохранение ключевой ставки на уровне 16,5% в декабре, сказала Набиуллина. На заседании 24 октября регулятор понизил ставку в четвертый раз подряд
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Текущий прогноз ЦБ предполагает как снижение, так и сохранение ключевой ставки в декабре, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге.

«Наш прогноз, если вы посмотрите по траектории ключевой ставки, и в том числе на этот год, предполагает возможность как дополнительного снижения на декабрьском заседании, так и неизменность ставки», — сказала она.

Набиуллина обратила внимание, что сигнал совета директоров на ближайшее заседание нейтральный.

Центробанк снизил ключевую ставку четвертый раз подряд
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

«Это означает, что продолжение снижения на ближайшее заседание не предопределено по умолчанию. Для решения о следующем снижении ставки потребуются дополнительные факты, которые будут подтверждать, что можно двигаться дальше без риска того, что устойчивая инфляция «залипнет» в 2026 году выше целевого уровня», — пояснила она.

24 октября ЦБ понизил ставку до 16,5% годовых. Это снижение ключевой ставки стало четвертым подряд. Цикл смягчения денежно-кредитной политики стартовал в июне: ЦБ снизил ставку с исторического максимума в 21% до 20%. Затем еще дважды (на заседаниях в июле и сентябре) регулятор снижал ставку — сначала на 200 б.п., а затем на 100 б.п.

Определенная жесткость денежно-кредитных условий, устанавливаемых Центробанком — это часть мер по возвращению инфляции к цели. В базовом сценарии ЦБ предусмотрены средняя ключевая ставка в диапазоне 13–15% годовых в 2026 году и, таким образом, продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий, предупреждал регулятор.

ЦБ ранее ухудшил прогноз по инфляции. Регулятор ждет, что в 2026 году инфляция замедлится до 4-5%, хотя ранее прогнозировал прирост цен не более чем на 4%.

«Повышение прогноза на 2026 год связано с действием разовых проинфляционных факторов. Устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели», — считают в ЦБ.

Текущий рост цен с поправкой на сезонность ускорился до 6,4% в пересчете на год после 4,4% во втором квартале, отмечает ЦБ. Годовая инфляция, по оценке на 20 октября, составила 8,2% и по итогам 2025 года ожидается в диапазоне 6,5–7%».

На ускорение роста цен повлияли разовые факторы, в числе которых удорожание бензина и более быстрый рост стоимости плодоовощной продукции по сравнению с обычными осенними месяцами.

Ожидания населения в сентябре остались на отметке в 12,6%, как и месяцем ранее, следует из данных опроса «инФОМ», который проводится по заказу ЦБ. Это минимальное значение показателя с сентября 2024 года. Предприятия же повысили свои ценовые ожидания, соответствующий индекс составил 19,6 п. Это было первым значительным повышением с января, указывал регулятор. Ухудшение прогнозов бизнеса связано в том числе с увеличением с января 2026 года налогов, поясняют в Центробанке.

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Банк России Инфляция ключевая ставка
Эльвира Набиуллина фото
Эльвира Набиуллина
экономист, председатель Центробанка
29 октября 1963 года
Материалы по теме
В Минэке увидели пространство для смягчения условий из-за новой ставки ЦБ
Экономика
Центробанк снизил ключевую ставку четвертый раз подряд
Финансы
В ВТБ дали прогноз по изменению ставки на предстоящем заседании ЦБ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 октября
EUR ЦБ: 94,39 (-0,37) Инвестиции, 09:36 Курс доллара на 24 октября
USD ЦБ: 81,27 (-0,39) Инвестиции, 09:36
Правительство Свердловской области объявило о продаже 50% акций «Урала» Спорт, 16:50
Названы лауреаты премии РБК Fashion Prize 2025 Стиль, 16:42
В ЦБ допустили укрепление рубля в случае завершения конфликта на Украине Инвестиции, 16:42
Как бизнесу сделать онлайн-оплату удобной и привлекательной для клиента Радио РБК, 16:41
Следователи завели дело против экс-мэра Ростова-на-Дону из-за 47 млн руб. Политика, 16:40
Макгрегор сообщил о своем спасении и исцелении Спорт, 16:39
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Набиуллина раскрыла, между какими вариантами ключевой ставки выбирал ЦБ Экономика, 16:37
Набиуллина отказалась говорить о задержании главы АСВ Политика, 16:34
В Венгрии допустили, что саммит Трампа и Путина состоится Политика, 16:30
Криптоставки Polymarket на помилование от Трампа собрали более $6 млн Крипто, 16:27
В офисы «дочек» ЛСР в Петербурге пришли с обысками Общество, 16:22
Гении-прокрастинаторы: как добиться результата от творческих сотрудников Образование, 16:19
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19