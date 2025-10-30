 Перейти к основному контенту
Экономика⁠,
Набиуллина заявила о «двойном ударе» при резком снижении ключевой ставки

Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: РБК)

При резком снижении ключевой ставки российская экономика получит «двойной удар» — сначала будет взлет инфляции, а затем будет взлет ставок. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на пленарном заседании в Госдуме, передает корреспондент РБК.

«Очень важно понимать, что ключевая ставка сама по себе не может сделать кредиты дешевыми. Умеренные ставки появляются только тогда, когда инфляция низкая, а если же снизить ключевую ставку при высокой инфляции, то эффект будет обратным», — сказала она.

По ее словам, «значительная» разница между ставкой и инфляцией необходима. «Инфляция снизилась, но, к сожалению, инфляционные ожидания, они все такие же высокие, как в 2024 году, когда инфляция была выше. Увы, четыре года высокой инфляции, они не проходят бесследно. И эта инерция, она задирает все ставки в экономике», — добавила глава регулятора.

Набиуллина отметила, что ставки в среднем должны быть выше, чтобы при высоких инфляционных ожиданиях люди «были уверены, что их сбережения не обесценятся». «Иначе у людей не будет стимула к сбережению. И, как следствие... у банков не будет базы для кредитования экономики», — уточнила она.

Глава ЦБ подчеркнула, что рост НДС приведет к разовому повышению уровня цен. «Этим прямой эффект повышения от новой ставки налога исчерпывается, рост налога не становится постоянной причиной ускорения инфляции. То же самое с бензином. Мы считаем, что правительство сможет удержать дальнейший рост цен на бензин, и он не станет причиной постоянного ускорения инфляции», — объяснила она.

По мнению Набиуллиной, когда подобных разовых временных факторов несколько, они усиливают друг друга, и опасения людей по поводу инфляции могут заметно вырасти. «А эти опасения... могут иметь и материальные последствия в виде необходимости более высоких ставок», — добавила она.

Материал дополняется

Авторы
Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина, Алена Нефедова
Курс евро на 30 октября
EUR ЦБ: 92,25 (-0,69) Инвестиции, 29 окт, 18:46 Курс доллара на 30 октября
USD ЦБ: 79,47 (-0,35) Инвестиции, 29 окт, 18:46
