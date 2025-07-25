Центробанк снизил ключевую ставку второй раз подряд

Центробанк снизил ключевую ставку с 20 до 18% годовых. Это второе подряд снижение, но в этот раз регулятор пошел на более решительный шаг. Однако он не дает слишком мягких сигналов

Здание Центрального Банка России (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Центробанк снизил ключевую ставку с 20 до 18% годовых, говорится в сообщении регулятора. Это второе подряд смягчение монетарной политики — в июне ставка снизилась с 21 до 20%.

«Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее. Рост внутреннего спроса замедляется. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста», — отметил ЦБ.

«Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. В базовом сценарии это предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 18,8–19,6% годовых в 2025 году и 12–13% годовых в 2026 году и означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий», — говорится в релизе.

Снижения ставки именно на 200 б.п. ожидало большинство (21 из 30) участников консенсус-прогноза РБК — аналитиков крупнейших банков и инвестиционных компаний. Еще четверо прогнозировали снижение на 1,5–2 п.п. — до 18–18,5%, столько же экспертов полагали, что ЦБ сделает более осторожный шаг и снизит ставку лишь на 100 б.п., до 19%. При этом один аналитик полагал, что ЦБ может снизить ставку сразу до 17%.

Ситуация с инфляцией к июльскому заседанию ЦБ сложилась лучше ожиданий. «В июне месячный рост цен с исключением сезонности составил 4%», — отмечали аналитики регулятора. Годовая инфляция снизилась до 9,4 с 9,88% по итогам мая. В самом июле (за исключением первой недели, когда прошла индексация тарифов ЖКХ) инфляция тоже замедлялась, следует из недельных данных Росстата. На неделе перед заседанием ЦБ Росстат впервые в 2025 году зафиксировал дефляцию — индекс потребительских цен снизился на 0,05%.

В снижении инфляционного давления все больше проявляется влияние жестких денежно-кредитных условий на спрос, подчеркивает ЦБ в релизе. Но «ценовая динамика остается неоднородной», а «устойчивая тенденция к снижению инфляционных ожиданий пока не сформировалась».

Экономика продолжает охлаждаться. По оценке Минэкономразвития, в мае 2025 года ВВП вырос на 1,2% в годовом выражении после 1,9% в апреле. По итогам пяти месяцев 2025 года рост ВВП составил 1,5%. Для сравнения: в январе—мае 2024-го, когда ЦБ несколько заседаний подряд удерживал ставку 16%, рост показателя составлял 5%.

«Оперативные данные, в том числе в 2к25, и опросные индикаторы свидетельствуют о дальнейшем замедлении роста внутреннего спроса при продолжении умеренного роста общей экономической активности», — подтверждает ЦБ в релизе.

Одновременно замедлился рост потребления домохозяйств, а июньские опросы предприятий показали сокращение планов по выпуску продукции, отмечали аналитики ЦБ в бюллетене «О чем говорят тренды». Тем не менее сохраняются проинфляционные риски со стороны рынка труда, обратили внимание эксперты: в мае безработица достигла исторического минимума 2,2%. Появляется больше признаков снижения напряженности на рынке труда, пишет ЦБ в релизе: «Зарплаты растут медленнее, чем в 2024 году, но темпы их повышения пока опережают рост производительности труда».

Чего ждать дальше

Регулятор улучшил прогноз по инфляции: в 2025 году цены вырастут на 6–7%, ожидает он (в апреле прогнозировалось 7–8%). Как и раньше, Банк России рассчитывает, что в следующем году инфляция вернется к 4%.

При этом ЦБ подчеркивает, что «проинфляционные риски преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте» и тем самым не дает слишком мягких сигналов.

«Основные проинфляционные риски связаны с более длительным сохранением отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и высоких инфляционных ожиданий, а также с ухудшением условий внешней торговли. Дальнейшее снижение темпов роста мировой экономики и цен на нефть в случае усиления торговых противоречий может иметь проинфляционные эффекты через динамику курса рубля», — говорится в релизе.

ЦБ также повторил, что нормализация бюджетной политики в 2025 году будет иметь дезинфляционный эффект, а изменение параметров бюджета может потребовать корректировки проводимой денежно-кредитной политики. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко уже заявила, что девизом будущих федеральных бюджетов должна стать «жесткая экономия» и «эффективность каждого рубля».

Эксперты, ранее опрошенные РБК, считают, что снижение ставки в июле не будет последним в 2025 году. «Мы ожидаем, что Банк России будет снижать ключевую ставку на каждом из оставшихся в этом году заседаний шагами по 100–200 б.п. до 14% к концу года», — прогнозирует главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Более осторожный прогноз у главного экономиста «Эксперт РА» Антона Табаха, который ждет снижения ставки к концу года до 16–16,5%, хотя не исключает и ее снижения до 15,5%.