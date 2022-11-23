В России резко выросло производство компьютеров и одежды

В октябре увеличилось производство компьютеров, одежды и готовых металлических изделий, отчитался Росстат. Однако все четыре сектора промпроизводства вновь показали спад, в результате чего совокупный выпуск снизился на 2,6%

Фото: Вадим Жернов / ТАСС

Промышленное производство в России в октябре 2022 года снизилось на 2,6% в годовом выражении, сообщил Росстат. Темпы спада немного замедлились относительно сентября, когда объемы промышленного выпуска сократились на 3,1%, показав худший результат за два года.

К предыдущему месяцу с устранением сезонности октябрьский показатель увеличился на 0,7% — после снижения в августе и сентябре.

В расчете за десять месяцев промышленный выпуск находится в символическом плюсе — на 0,1% — к тому же периоду прошлого года, благодаря заделу первого, по большей части докризисного, квартала.

Всплеск производства компьютеров

Максимальный рост объемов в октябре показало производство компьютеров и их комплектующих, а также компьютерной периферии, электронных и оптических изделий — по данным Росстата, за месяц оно увеличилось на 18,3% в годовом выражении (за январь—октябрь — на 6,3% к тому же периоду прошлого года). В сентябре выпуск в этой отрасли повысился на 3%, а в летние месяцы фиксировалось снижение, следует из данных Росстата.

Непосредственно выпуск компьютеров и их частей, входящих в более широкую группу, вырос в октябре еще больше — на 61,3% в годовом выражении, а за январь—октябрь составил 45,3 млрд руб. (+48,4% к аналогичному периоду 2021 года).

По данным Росстата, за октябрь 2022 года в России было собрано 46,3 тыс. портативных компьютеров (ноутбуки, планшетные компьютеры и т.п.) и более 240 тыс. за десять месяцев. Также за октябрь в стране было изготовлено около 62 млн интегральных электронных схем, а за период с начала года — более 505 млн.

Производство одежды выросло в октябре на 11,9%, а выпуск готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) — на 4,7% в годовом выражении. Динамика двух этих категорий товаров тесно связана с актуальными событиями, а именно: военными действиями, отмечает директор центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев. «Порядка 80% производимой в России одежды — это спецодежда и форма. Рост металлоизделий, скорее всего, тоже связан с военными приготовлениями. Оборонные предприятия сейчас работают в четыре смены на госзаказ», — говорит он.

Как отмечал Банк России в октябрьском докладе по экономике регионов, на Урале крупные предприятия машиностроения в связи с увеличением объема госзаказа объявили масштабный набор персонала. В Волго-Вятском регионе сталелитейные производства также переориентировались на госзаказ. В Центральной России «предприятия текстильной промышленности переориентируются на внутренний рынок, в том числе на выполнение госзаказа», указывал ЦБ.

Рост выпуска компьютеров и электронных изделий эксперт связал с налаживанием работы российских сборочных производств, которые завозят компоненты из-за рубежа. Настройка полноценного импортозамещения в столь сжатые сроки маловозможна, полагает Буклемишев.

Снижение по четырем основным секторам

В целом же по итогам октября все четыре основных составляющих промышленного производства, учитываемые Росстатом при расчете индекса, продемонстрировали снижение — уже второй месяц подряд. Наибольшее сокращение произошло в сферах водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов — на 7,4% к октябрю 2021 года. На втором месте оказалась добыча полезных ископаемых, которая снизилась на 2,7% после сокращения на 1,8% месяцем ранее.

В частности, добыча нефти и газа ускорила снижение по сравнению с сентябрем до минус 3,4%, добыча угля сократилась на 3,3%, а добыча металлических руд — на 7%. Производство природного газа сократилось на 20,3% к октябрю 2021 года, хотя выпуск СПГ вырос на 1,2%. Наконец, обрабатывающая промышленность и энергетический сектор снизили выпуск на 2,4%.

В разрезе конкретных отраслей наибольшее сокращение показали отрасли, связанные с выпуском автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, — на 45,2% к октябрю 2021 года (для сравнения — в сентябре спад составил около 52% в годовом выражении, а в мае достигал 66% под влиянием ухода западных производителей и санкций). Выпуск легковых автомобилей в октябре снизился на 63,9%, а грузовых — на 39,8%, показывают данные Росстата.

В число наиболее сократившихся отраслей, как и в прошлом месяце, также вошла обработка древесины (минус 19,7%), следует из данных Росстата. Кроме того, в списке аутсайдеров оказались производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (минус 8,5%), выпуск текстильных изделий (минус 9,5%), а также прочих транспортных средств и оборудования, включая авиационную технику и судостроение (минус 8,3%). Станкостроение, выпуск металлургического, горнодобывающего оборудования, сельскохозяйственной техники продемонстрировали снижение на 6,6%.

В целом динамика промышленного производства в октябре 2022 года соответствует тенденциям, ранее представленным в исследовании Росстата «Деловая активность организаций в октябре 2022 года», отметили в статслужбе. Там напомнили, что индекс предпринимательской уверенности в добывающих отраслях снизился за месяц на 1 процентный пункт, до минус 2,3%, а в обрабатывающих отраслях — на 1,3 п.п., до минус 3%.

В октябре 2021 года промышленность активно восстанавливалась от пандемии, поэтому неудивительно, что сейчас мы видим спад в годовом выражении (эффект высокой базы), говорит Буклемишев. Кроме того, негативный эффект накладывает мобилизация: она сокращает число людей, занятых в производстве, в результате чего во многих отраслях страдают объемы выпуска. Впрочем, если убрать высокий спрос со стороны государства в контексте специальной военной операции, сокращение промышленного производства было бы еще большим, полагает эксперт.