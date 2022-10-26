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Росстат сообщил о максимальном за два года снижении промпроизводства

По итогам сентября российская промышленность сократила выпуск на 3,1% год к году, сообщил Росстат. Спад стал максимальным за два года. Эксперты связывают снижение с высокой базой осени 2021 года, когда наблюдался быстрый рост
Фото: Максим Мишин / АГН «Москва»
Фото: Максим Мишин / АГН «Москва»

Промышленное производство в России в сентябре 2022 года снизилось на 3,1% в годовом выражении, отчитался Росстат. Этот результат стал худшим с октября 2020 года — тогда показатель упал на 5,3%. В расчете за девять месяцев текущего года объемы промышленного производства остались в положительной зоне: за счет высокой базы первого квартала статслужба зафиксировала рост на 0,4% в сравнении с январем—сентябрем 2021 года.

Динамика в сентябре к предыдущему месяцу с устранением сезонности также оказалась отрицательной — минус 0,4%.

В сентябре впервые с пика пандемического кризиса летом 2020 года снижение продемонстрировали все четыре сектора промышленного производства, учитываемых при расчете индекса, указал Росстат. Так, самое сильное сокращение произошло в сферах водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов — на 7,5% к сентябрю 2021 года. На втором месте оказались обрабатывающие отрасли, которые показали снижение на 4% после сокращения на 0,8% месяцем ранее.

Менее значительно сжалась добыча полезных ископаемых (минус 1,8%). В частности, добыча нефти и газа снизилась на 2,2%, а добыча металлических руд — на 6,5%. Вклад добычи нефти и газа в индекс промпроизводства составляет 31%, следует из данных Росстата, то есть снижение в этом секторе зачастую влечет спад всего индекса. Энергетический сектор и услуги тепло- и газоснабжения уменьшили выработку на 1,5%.

В разрезе конкретных отраслей наибольшее снижение было зафиксировано в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — оно рухнуло почти на 52%. В этом секторе сильный спад продолжается с весны (под влиянием ухода западных производителей и санкций) — нижняя точка была в мае (почти минус 66% к прошлогоднему уровню). Выпуск легковых автомобилей упал на 77% в сентябре и на 66% за девять месяцев этого года, грузовых — на 34 и 20% соответственно.

Производство прочих транспортных средств и оборудования, которые включают в себя авиационную технику и судостроение, показало спад на 16% в сентябре после роста на 2,4–3,9% в июне—июле, отчитался Росстат. Летнее увеличение показателей в этой отрасли эксперты связывали с загрузкой военно-промышленного комплекса. В топ по наибольшему сокращению также вошли обработка древесины (минус 19% к прошлому году), станкостроение и производство оборудования (минус 16%) и производство готовых металлических изделий, которое снизилось на 4,5% после активного роста в июле и августе (+30% и +16% соответственно). Летний скачок в этом секторе эксперты также связывали в том числе с военным заказом.

Рост производства в годовом выражении по итогам сентября продемонстрировали выпуск лекарственных средств (+12%), производство одежды (+6%), сервисные услуги в сфере добычи полезных ископаемых (+5%) и производство табака (+4%).

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Показатели хуже ожиданий

Показатели промышленного производства в июле и августе были существенно лучше ожиданий, а в сентябре, наоборот, оказались хуже, отмечает директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. Это говорит о том, что волатильность в динамике промышленного производства по-прежнему высока. Кроме того, в сентябре сыграл роль эффект высокой базы сравнения.

«Осенью прошлого года произошел быстрый спурт экономики. В сентябре—октябре темпы роста промышленного производства достигали 8%. Относительно низкая динамика нынешнего сентября связана прежде всего с этим. По той же причине отрицательная динамика промышленности, и довольно существенная, будет наблюдаться весь четвертый квартал 2022 года и даже в первом квартале 2023 года», — констатировал Широв.

По его словам, сегодня в России сформировался пул отраслей промышленности, которые сильно снизились и не имеют перспективы быстро восстановиться. К ним относится, например, производство автотранспортных средств и оборудования. В то же время есть секторы, которые имеют потенциал снижения производства в обозримой перспективе, — это прежде всего добыча полезных ископаемых. Остальные отрасли находятся между этими двумя полюсами, полагает эксперт.

Говоря о падении производства прочих транспортных средств и оборудования, а также металлических изделий, которые частично включают в себя продукцию военно-промышленного комплекса, Широв отметил, что в сентябре 2021 года они росли на 3,8 и 6,6% соответственно. «Все это идет в логике высокой базы сравнения, с одной стороны, и продолжения длительного спада в экономике на фоне внешнего давления — с другой. Кроме того, по одному месяцу делать выводы проблематично», — отмечает Широв.

Объявленная в конце сентября мобилизация вряд ли повлияла на динамику промпроизводства, полагает эксперт. «Ее экономический эффект пока крайне незначительный ввиду небольшого числа мобилизованных. А если говорить об экономической мобилизации, то здесь участвуют прежде всего оборонные и смежные предприятия. Никакого серьезного влияния я бы не рассматривал», — резюмирует эксперт.

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Экономика промпроизводство Росстат
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