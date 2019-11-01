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«Ведомости» узнали об убыточности запасов «Сургутнефтегаза»
По данным издания, средняя доля прибыльных запасов по итогам проверки 483 месторождений девяти крупнейших игроков и еще 126 месторождений независимых компаний составляет 11,2 млрд тонн, или 65,1%

Максимальная доля коммерчески рентабельных запасов нефти у компании «Сургутнефтегаз» составляет 548 млн тонн (41% запасов). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на подсчеты Минэнерго и Госкомиссии по запасам России, представленные по итогам инвентаризации.

По данным издания, средняя доля прибыльных запасов по итогам проверки 483 месторождений девяти крупнейших игроков и еще 126 месторождений независимых компаний составляет 11,2 млрд тонн, или 65,1%.

Самый большой процент доходных запасов оказался у «Татнефти» (86,2%, или 564 млн тонн), у «РуссНефти» этот показатель немного меньше — 81,2% (414 млн тонн). При этом у «Роснефти» 69,5% рентабельных запасов (3,9 млрд тонн), у ЛУКОЙЛа — 60% (1,5 млрд тонн), а у «Газпром нефти» — 63% (1 млрд тонн).

Источник, близкий к одному из профильных ведомств, подтвердил РБК указанные цифры рентабельных запасов компаний.

Представитель «РуссНефти» Гуцериева подтвердил «Ведомостям» информацию о подсчетах запасов нефти. По его словам, компания намерена повысить рентабельность своих запасов при помощи стимулирования добычи нефти со стороны государства путем применения налоговых льгот.

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Чистая прибыль «Сургутнефтегаза» упала в пять раз

Ранее, в начале октября Роснедра оценили общие запасы нефти на включенных в инвентаризацию 719 месторождениях в 17,2 млрд тонн. При этом, по данным агентства, рентабельными для добычи являются только 11,5 млрд тонн нефти, или 67%. В сентябре Минприроды оценило запасы коммерческой нефти по итогам 2018 года в 9,83 млрд т. Общая стоимость этих запасов называлась ведомством в 74,5 трлн руб.

В апреле президент России Владимир Путин заявил, что, если цена на нефть упадет ниже $40 за баррель, добыча в Соединенных Штатах может стать нерентабельной. По его словам, в России добыча углеводородов гораздо дешевле, чем в США, Европе и странах Ближнего Востока. В июне Минприроды выступило за предоставление льгот на разработку обводненных нефтяных месторождений в Западной Сибири.
 

Авторы: Кристина Астафурова, Алина Фадеева
Теги: добыча нефти, «Сургутнефтегаз», «Роснефть»
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