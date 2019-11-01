«Ведомости» узнали об убыточности запасов «Сургутнефтегаза»

По данным издания, средняя доля прибыльных запасов по итогам проверки 483 месторождений девяти крупнейших игроков и еще 126 месторождений независимых компаний составляет 11,2 млрд тонн, или 65,1%

Максимальная доля коммерчески рентабельных запасов нефти у компании «Сургутнефтегаз» составляет 548 млн тонн (41% запасов). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на подсчеты Минэнерго и Госкомиссии по запасам России, представленные по итогам инвентаризации.

По данным издания, средняя доля прибыльных запасов по итогам проверки 483 месторождений девяти крупнейших игроков и еще 126 месторождений независимых компаний составляет 11,2 млрд тонн, или 65,1%.

Самый большой процент доходных запасов оказался у «Татнефти» (86,2%, или 564 млн тонн), у «РуссНефти» этот показатель немного меньше — 81,2% (414 млн тонн). При этом у «Роснефти» 69,5% рентабельных запасов (3,9 млрд тонн), у ЛУКОЙЛа — 60% (1,5 млрд тонн), а у «Газпром нефти» — 63% (1 млрд тонн).

Источник, близкий к одному из профильных ведомств, подтвердил РБК указанные цифры рентабельных запасов компаний.

Представитель «РуссНефти» Гуцериева подтвердил «Ведомостям» информацию о подсчетах запасов нефти. По его словам, компания намерена повысить рентабельность своих запасов при помощи стимулирования добычи нефти со стороны государства путем применения налоговых льгот.