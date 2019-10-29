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Чистая прибыль «Сургутнефтегаза» упала в пять раз
По итогам первых девяти месяцев 2019 года чистая прибыль нефтяной компании составила немногим более 115,8 млрд руб.
Сургутнефтегаз SNGS ₽44,48 -0,28% Купить
Сургутнефтегаз SNGSP ₽38,42 +0,01% Купить
Фото: Антон Ваганов / ТАСС

Чистая прибыль «Сургутнефтегаза» за январь—сентябрь 2019 года составила 115,826 млрд руб., что в пять с лишним раз меньше показателя за первые три квартала 2018 года (598,27 млрд руб.). Об этом сообщается в отчете компании.

Выручка НК даже немного увеличилась — с 1,149 трлн до 1,175 трлн руб.

Общая стоимость ликвидных активов «Сургутнефтегаза», по данным на 30 сентября 2019 года, составила 2,981 трлн руб., в том числе финансовые вложения — 2,139 трлн руб.

«Очень большая часть прибыли объясняется курсовыми разницами. У «Сургутнефтегаза» на балансе огромные деньги, и большая их часть в долларах, соответственно, изменения курса приводят к прибыли или убытку, в зависимости от курса на конец периода. Это ничего не значит для компании, фундаментально компания как работала, так и работает», — пояснил РБК аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук.

Старший директор рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко также отметил, что на чистую прибыль «Сургутнефтегаза» большое влияние оказывают курсовые разницы, связанные с переоценкой валютных депозитов.

«За девять месяцев 2018 года рубль немного обесценился, что привело к получению дополнительной прибыли, а за девять месяцев 2019 года рубль, напротив, немного вырос, поэтому компания получила убыток от переоценки валютных депозитов в рублях, который снизил чистую прибыль за период», — пояснил он.

В подтверждение своих слов Маринченко указал, что операционная прибыль «Сургутнефтегаза», которая не учитывает переоценку валютных депозитов и в большей степени отражает денежные потоки компании, в отчетном периоде снизилась всего на 4% — с 305,4 млрд за январь—сентябрь 2018 года до 292,3 млрд руб. за первые девять месяцев 2019 года.

Стоимость акций «Сургутнефтегаза» на Московской бирже 29 октября снизилась примерно на 1%. На прошлой неделе стоимость бумаг быстро росла, за 22–25 октября акции компании подорожали почти на 30%.

Авторы: Евгений Калюков, Роман Кирьянов
Теги: «Сургутнефтегаз», прибыль
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