Чистая прибыль «Сургутнефтегаза» упала в пять раз

Чистая прибыль «Сургутнефтегаза» упала в пять раз

По итогам первых девяти месяцев 2019 года чистая прибыль нефтяной компании составила немногим более 115,8 млрд руб.

Фото: Антон Ваганов / ТАСС

Чистая прибыль «Сургутнефтегаза» за январь—сентябрь 2019 года составила 115,826 млрд руб., что в пять с лишним раз меньше показателя за первые три квартала 2018 года (598,27 млрд руб.). Об этом сообщается в отчете компании.

Выручка НК даже немного увеличилась — с 1,149 трлн до 1,175 трлн руб.

Общая стоимость ликвидных активов «Сургутнефтегаза», по данным на 30 сентября 2019 года, составила 2,981 трлн руб., в том числе финансовые вложения — 2,139 трлн руб.

«Очень большая часть прибыли объясняется курсовыми разницами. У «Сургутнефтегаза» на балансе огромные деньги, и большая их часть в долларах, соответственно, изменения курса приводят к прибыли или убытку, в зависимости от курса на конец периода. Это ничего не значит для компании, фундаментально компания как работала, так и работает», — пояснил РБК аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук.

Старший директор рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко также отметил, что на чистую прибыль «Сургутнефтегаза» большое влияние оказывают курсовые разницы, связанные с переоценкой валютных депозитов.