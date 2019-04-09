Путин сравнил рентабельность добычи нефти в России и США

Себестоимость добычи нефти при помощи гидроразрывов, как это делают в США, ниже, чем в России. Но при падении цены за баррель ниже $40 рентабельность добычи в Штатах окажется под вопросом, считает президент России

Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

В случае падения цен на нефть ниже $40 за баррель добыча нефти в США, в отличие от России, может стать нерентабельной, заявил президент России Владимир Путин на Международном Арктическом форуме, передает корреспондент РБК.

«Если цены на нефть, скажем ниже $40 упадут, то рентабельность производства и рост добычи в США будут поставлены под вопрос», — сказал Путин. От отметил, что в России добыча нефти и газа гораздо дешевле, чем в США, Европе и странах Ближнего Востока.

Путин также напомнил, что в США нефть добывают с помощью гидроразрывов пласта и такой способ, несмотря на вред для окружающей среды, является более рентабельным, чем те, которые применяют в России.

Президент подчеркнул, что Россия создает выгодные условия для компаний, работающих в Арктике. Это связано не только с недостаточно развитой инфраструктурой, но и с тем, что необходимо вкладывать деньги в технологии, которые на 100% обеспечили бы сохранение природы.