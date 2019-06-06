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AMD $30 (+4,46%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
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Бизнес ,  
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В Минприроды поддержали новые льготы для нефтяных компаний
Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин выступил за предоставление льгот при разработке обводненных месторождений в Западной Сибири вне зависимости от богатства компании. Иначе «нефть останется в земле», предупредил он
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин считает необходимым предоставлять льготы на разработку обводненных нефтяных месторождений в Западной Сибири. «Если мы не дадим льготы, то нефть останется в виде ресурсов в земле и будет там лежать, а нашу долю на внешних рынках кто-то займет, мы недополучим денег и так далее», — сказал он в интервью РБК.

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По словам Кобылкина, есть такие месторождения, которые требуют высоких затрат для добычи нефти, и других способов стимулировать ее нет. «Если уже создана инфраструктура, то значительных инвестиций ее доработка не потребует», — отметил он.

По мнению министра, критерий предоставления льгот должен быть разумным: «Дело не в богатстве той или иной компании. Важно, какие принципы работы она предлагает к конкретному месторождению.

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил льготы для северной части Приобского месторождения в декабре 2018 года. Это вычеты из НДПИ, аналогичные тем, которые в 2017 году компания получила для другого крупного месторождения — Самотлорского: налоговые льготы для этого месторождения составят 350 млрд руб. на десять лет, но компания обязалась увеличить добычу и компенсировать выпадающие доходы ростом налогов в будущем. По оценкам Минфина, льготы для Приобского месторождения могут составить в общей сложности до 460 млрд руб. за десять лет с учетом уже действующих льгот.

Другие нефтяные компании вслед за «Роснефтью» также просили льготы для своих обводненных месторождений в 2017 году и, не получив их, пожаловались премьер-министру Дмитрию Медведеву. Но в декабре 2017 года президент Владимир Путин заявил, что «Роснефть» единственная получила льготы по справедливым причинам.

В конце прошлого года по поручению правительства Минэнерго разработало «дорожную карту» по стимулированию добычи нефти для всех компаний, в первую очередь в Западной Сибири. А Медведев поручил чиновникам провести масштабную инвентаризацию нефтяных запасов, чтобы разобраться, разработку каких из них нужно стимулировать.

Автор: Людмила Подобедова
Теги: налоговые льготы, нефтяные месторождения, Дмитрий Кобылкин
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