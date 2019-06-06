В Минприроды поддержали новые льготы для нефтяных компаний

Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин выступил за предоставление льгот при разработке обводненных месторождений в Западной Сибири вне зависимости от богатства компании. Иначе «нефть останется в земле», предупредил он

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Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин считает необходимым предоставлять льготы на разработку обводненных нефтяных месторождений в Западной Сибири. «Если мы не дадим льготы, то нефть останется в виде ресурсов в земле и будет там лежать, а нашу долю на внешних рынках кто-то займет, мы недополучим денег и так далее», — сказал он в интервью РБК.

По словам Кобылкина, есть такие месторождения, которые требуют высоких затрат для добычи нефти, и других способов стимулировать ее нет. «Если уже создана инфраструктура, то значительных инвестиций ее доработка не потребует», — отметил он.

По мнению министра, критерий предоставления льгот должен быть разумным: «Дело не в богатстве той или иной компании. Важно, какие принципы работы она предлагает к конкретному месторождению.

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил льготы для северной части Приобского месторождения в декабре 2018 года. Это вычеты из НДПИ, аналогичные тем, которые в 2017 году компания получила для другого крупного месторождения — Самотлорского: налоговые льготы для этого месторождения составят 350 млрд руб. на десять лет, но компания обязалась увеличить добычу и компенсировать выпадающие доходы ростом налогов в будущем. По оценкам Минфина, льготы для Приобского месторождения могут составить в общей сложности до 460 млрд руб. за десять лет с учетом уже действующих льгот.