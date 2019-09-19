Власти оценили всю нефть России в $1 трлн

Минприроды впервые оценило рыночную стоимость запасов полезных ископаемых в России в конце прошлого года за 2017 год, писал РБК. Для этого министерство использует собственную методологию, утвержденную соответствующим приказом. Объектом являются «запасы, оцениваемые в разрезе участков недр, на которые в установленном порядке выдана лицензия на пользование недрами и по которым имеются утвержденный в установленном порядке технический проект и иная проектная документация на выполнение работ», то есть оценка Минприроды включает в себя не все разведанные запасы, а только коммерчески извлекаемые.
Для оценки используется доходный метод, основанный на определении потенциальных доходов, связанных с эксплуатацией ресурсов. Стоимостью ресурсов признается величина дисконтированного чистого денежного потока, который может быть получен в результате добычи и реализации имеющихся запасов полезных ископаемых.
Оценка Минприроды сделана на основе формы статистической отчетности № 1-РСПИ, которая содержит сведения о текущей рыночной стоимости запасов полезных ископаемых, напомнил директор по разведке и добыче нефти и газа Vygon Consulting Сергей Клубков. Но, по его словам, к оценке Минприроды серьезно относиться не нужно, так как формула оценки содержит ошибки: налоги не вычитаются, а прибавляются, выручка считается через цену реализации, а не через нетбэк, так что результат получается завышенным, сказал Клубков. Кроме того, Минприроды составляет оценку на основе сбора разнородных данных самих недропользователей.
Из оценки Минприроды следует, что себестоимость барреля российской нефти составляет около 1 тыс. руб., или $15,5 по текущему курсу. Это сопоставимо с оценкой, приведенной в феврале 2019 года заместителем министра энергетики Павлом Сорокиным: в интервью «Ведомостям» он сказал, что себестоимость российской нефти низкая, $8–20 за баррель (без учета транспортировки).
«Страна постепенно переходит к освоению более дорогих запасов. Это означает, что себестоимость будет расти, и налоговая система под это должна подстраиваться. Если вчера и сегодня $25 за баррель было достаточно, чтобы развиваться, то для освоения запасов завтра при цене на нефть ниже $60–70 этого уже не хватит», — сказал тогда Сорокин.
Некоторые из нефтегазовых компаний публикуют расчетные будущие поступления денежных средств от добычи нефти и газа, исходя из доказанных запасов на конец года. В большинстве случаев они сопоставимы с расчетами Минприроды.
Например, три крупнейшие нефтегазовые компании в стране — «Роснефть», ЛУКОЙЛ и «Газпром нефть» — в 2018 году существенно увеличили эту оценку.
- Стоимость будущих поступлений «Роснефти» возросла на 21%, почти до 11 трлн руб.;
- ЛУКОЙЛа — на 71%, до 4,9 трлн руб.;
- «Газпром нефти» — на 47%, до 2,9 трлн руб. Остальные компании эти данные не раскрывают.
- Для расчета нефтяники используют ставку дисконтирования в 10% — как и Минприроды, среднюю цену на нефть в отчетном году, которая может быть ограничена ценами в контрактах, и будущие расчетные затраты.
- Долларовая средняя цена реализации Urals в 2018 году возросла на 31,4%, до $69,8 за баррель, рублевая — на 41,2%, до 4,38 тыс. руб. за 1 т.
Некоторые компании обязаны рассчитывать будущие денежные поступления, исходя из доказанных запасов, но эта оценка не имеет большого смысла. Во-первых, не известно, какие именно параметры (налоги, затраты) компании учитывают при расчете. Во-вторых, сами эти параметры могут измениться, сказал аналитик S&P Александр Грязнов. По его словам, ориентироваться нужно только на изменение самих запасов, а не на денежную оценку.
Запасы газа тоже возросли
Минприроды пересчитало и стоимость запасов природного газа — с 11,3 трлн до 14,1 трлн руб. В натуральном выражении они увеличились на 3,6%, до 15 трлн куб. м. Это существенно меньше, чем запасы газа всех категорий в России — 73 трлн куб. м, сообщал 18 сентября глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
Из-за границы запасы кажутся больше
Британская BP, самый авторитетный корпоративный поставщик данных о нефти и газе, оценила доказанные запасы нефти в России на конец 2018 года в 14,6 млрд т — на 48% выше оценки Минприроды. Доказанные запасы газа BP оценивает в 38,9 трлн куб. м — в 2,6 раза больше, чем Минприроды.
Увеличилась и оценка запасов золота — с 480 млрд до 614 млрд руб., железной руды — с 808 млрд до 1,2 трлн руб., алмазов — с 505 млрд до 546 млрд руб. В то же время запасы меди и угля в стоимостном выражении незначительно снизились.
Правительство России еще в 2012 году распорядилось включить природные ресурсы в баланс активов и пассивов национальных счетов России (природные ресурсы понимаются с этой точки зрения как нефинансовый непроизведенный экономический актив). Этого требуют международные стандарты, в частности нормы ОЭСР и методология национальных счетов СНС 2008.
Правда, власти несколько лет откладывали стоимостную оценку природных ресурсов — впервые Росстат включил ее в национальные счета в 2019 году за 2017 год. До этого природные ресурсы в масштабах страны учитывались только в натуральном выражении.
С точки зрения статистики, стоимостная оценка всех экономических активов позволяет измерить «национальное богатство» страны. Эта работа еще не закончена, так как Росстат продолжает, например, взаимодействовать с Росреестром в целях получения оценки текущей рыночной стоимости земли в России — ее предполагается осуществить по итогам 2019 года.
Всемирный банк последний раз оценивал в 2018 году стоимость минеральных и энергетических полезных ископаемых России (нефти, газа, всех видов угля, металлов и минералов) в $5,5 трлн в постоянных долларах 2014 года, в том числе нефти — в $3,4 трлн.