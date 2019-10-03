Роснедра подсчитали запасы рентабельной для добычи нефти в России

Общие запасы нефти на включенных в инвентаризацию месторождениях Роснедра оценили в 17,2 млрд т. Ранее Минприроды заявляло о 9,83 млрд т нефти, однако министерство считает не все участки

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) объявило о завершении инвентаризации нефтяных месторождений России. Об этом заявил, выступая на Российской энергетической неделе, замглавы Роснедр Орест Каспаров (цитата по «РИА Новости»). По его словам, результаты инвентаризации должны быть представлены в Минфин, Минэнерго и Минприроды.

При этом были учтены только месторождения с запасами более 5 млн т на каждом. Исключены из инвентаризации были и крупные месторождения, разрабатываемые на основе соглашений о разделе продукции (СРП) либо имеющие стратегическое значение. Таким образом, сказал Каспаров, были оценены запасы в 719 месторождениях. «Это 92% всех запасов, или 26% всех месторождений», — сказал Каспаров, передает «Интерфакс».

Общие запасы включенных в инвентаризацию месторождений Роснедра оценили в 17,2 млрд т. Однако рентабельными для добычи в ведомстве считают менее 70% этих запасов.

«По итогам инвентаризации получены такие результаты: 11,5 млрд т, или 67% от технологически извлекаемых запасов, являются рентабельными», — заявил Каспаров.

В сентябре Минприроды оценило общие запасы коммерчески извлекаемой нефти в России в 9,83 млрд т, что на 8,7% больше, чем годом ранее (9,04 млрд т). Общую стоимость этих запасов Минприроды оценило в 74,5 трлн руб., что по текущему курсу составляет примерно $1,14 трлн.