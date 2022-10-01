Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 октября
EUR ЦБ: 52,74 (-2,67) Инвестиции, 30 сен, 16:32
Курс доллара на 1 октября
USD ЦБ: 55,3 (-2,11) Инвестиции, 30 сен, 16:32
Роскомнадзор заблокировал сервис с музыкой и подкастами SoundCloud Политика, 23:17
Лай и вой: как заставить хозяев собак брать ответственность за питомца Партнерский проект, 23:15
Итальянская Eni не получит российский газ, запрошенный на 2 октября Экономика, 22:53
ВГА Новой Каховки сообщила о работе ПВО и двух взрывах Политика, 22:44
В ВГА сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье Политика, 22:34
Глава МАГАТЭ приедет в Москву и Киев Политика, 22:33
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным лудоманией Партнерский проект, 22:29
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Правительство установило новые условия аккредитации ИТ-компаний Бизнес, 22:26
Российский теннисист уступил Джоковичу в полуфинале турнира ATP Спорт, 22:06
Глава Минобороны ФРГ прибыла в Одессу и обещала Украине поставки Iris-T Политика, 22:00
Reuters узнал о продаже «связанной с Кесаевым» яхты за €30 млн Общество, 21:54
МАГАТЭ сообщило о подтверждении задержания гендиректора Запорожской АЭС Политика, 21:51
Как справиться с осложнениями после коронавирусной инфекции РБК и Stada, 21:41
Власти Энергодара сообщили о попадании снаряда в трубу ТЭС Политика, 21:21
Война санкций ,  
0 

Итальянская Eni не получит российский газ, запрошенный на 2 октября

Итальянская Eni сообщила, что не получит запрошенный у «Газпрома» на 2 октября газ
Итальянская Eni запросила на 2 октября российский газ у «Газпрома», однако не получит его, пишет Reuters. Ситуация не изменится до 3 октября
Фото: Антон Овчаров / ТАСС
Фото: Антон Овчаров / ТАСС

Итальянская компания Eni не получит российский газ, запрошенный у «Газпрома» на воскресенье, 2 октября, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

Согласно заявлению Eni, ожидается, что ситуация не изменится до воскресенья, 3 октября, в то время как «компании работают над ее исправлением».

Ранее 1 октября «Газпром» уведомил итальянскую компанию, что не может подтвердить запрашиваемые на субботу объемы газа из-за запрета транзита через Австрию, в связи с чем поставки российского газа в Eni через точку входа в Тарвизио будут на нуле.

Eni пообещала дополнительно сообщить, если поставки будут восстановлены.

Итальянская Eni сообщила о «нулевых» поставках газа от «Газпрома»
Бизнес
Фото:Alessandro Bianchi / Reuters

В «Газпроме» объяснили РБК, что остановка поставок газа через Австрию связана с «отказом австрийского оператора подтверждать транспортные номинации» из-за регулятивных изменений в стране.

Сейчас российский поставщик работает над решением проблемы совместно с итальянскими покупателями.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images Как убеждать аудиторию и оппонентов с помощью инструментов Аристотеля
Инструкции
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Думскроллинг, заедание, апатия: как победить эти проявления тревоги
Инструкции
Pro
По каким отраслям ударят новые санкции ЕС
Прогнозы
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Почему у вас никогда не получится выучить китайский язык
Статьи
Pro
Зачем Adobe покупает Figma и почему это злит инвесторов и пользователей
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как сохранить деньги, когда рынок рушится: советы экономистов
Прогнозы
Pro
Увольнение по соглашению сторон: почему этот способ стал опасным
Инструкции
Pro
Фото: Андрей Любимов / РБК Российские бренды из мини-цехов: кто теперь продает на Ozon и Wildberries
Статьи

Глава Eni Колаудио Дескальци в сентябре сообщал, что итальянские газохранилища заполнены на 90%, а власти активно работают над замещением российского топлива.

По его словам, что компания намерена до 2023 года заместить около половины газа из России и около 80% — в 2023–2024 годах. К 2025 году Eni намерена полностью отказаться от российского газа. Для этого она заключила соглашения о поставках газа с Алжиром, Египтом и Конго и планирует партнерство с Ливией, Анголой и Мозамбиком.

В начале 2022 года Италия получала из России 40% газа, однако вследствие усилий по импортозамещению к июлю страна сократила долю до 25%.

Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
Eni Италия Газпром газ
Материалы по теме
Итальянская Eni сообщила о «нулевых» поставках газа от «Газпрома»
Бизнес
Глава Eni заявил, что Италия сможет пережить зиму без российского газа
Политика
Итальянская Eni заявила о планах заменить российский газ к 2025 году
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter