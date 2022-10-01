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В Молдавии заявили об удешевлении российского газа для страны почти вдвое

Глава «Молдовгаза» Чебан: в октябре стоимость топлива из России снизится вдвое до $1 тыс.
«Газпром» поставит в октябре газ в Молдавию по $1031 за тысячу кубометров — на 45% ниже сентябрьской стоимости. При этом для конечных потребителей в республике цены на газ с 1 октября вырастут на 27%
«Газпром» GAZP ₽217,7 -3,87% Купить
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Российский природный газ будет поставляться в Молдавию по цене $1031 за 1 тыс. куб. м, следует из предварительных расчетов, заявил в телеграм-канале председатель правления «Молдовгаза» Вадим Чебан.

Прежде газ поставлялся по цене $1882 за 1 тыс. куб. м, то есть цена упала на 45%.

«Поставки природного газа в Республику Молдова, суточным объемом в 5,7 млн кубов, идут в штатном режиме», — добавил Чебан.

Представитель «Газпрома» отказался от комментариев РБК.

Молдавия заявила об опасениях «двойного шока» из-за поставок газа и цен
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Фото:Martin Divisek / EPA / ТАСС

Пятилетний контракт о поставках «Молдовагаз» и «Газпром» подписали осенью прошлого года. В договоре была заложена формула расчета, основанная на биржевых ценах, из-за чего стоимость поставок меняется от месяца к месяцу.

«Молдовагаз» не выполнил контрактные обязательства перед «Газпромом» по авансу за августовские поставки и попросил перенести срок оплаты на 1 сентября. Российская сторона согласилась. Молдавские власти позднее говорили, что «Газпром» подтвердил согласованные объемы поставок за сентябрь.

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В середине сентября Чабан рассказал, что Молдавия перечислила «Газпрому» платеж за август, однако с выплатой за сентябрь возникли сложности. В последний день месяца, 30 сентября, он объявил об исполнении платежных обязательств «Молдовагаза» перед российской стороной. «Общая сумма указанных обязательств составляла $35,898 млн», — уточнил он.

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Фото:Getty Images

Власти Молдавии опасаются роста цен в зимний период из-за «аномальной» динамики летом, рассказала ранее премьер-министр страны Наталья Гаврилица. Он указала, что молдаванам придется сокращать потребление из-за высоких цен на топливо. Может случиться «двойной шок» в случае прекращения поставок российского газа «невероятно высокой» стоимости энергоносителей на европейских рынках, подчеркнула премьер.

С 1 октября в Молдавии вырастет стоимость газа для конечных потребителей на 27% — с 23 до 29,17 ($1,5) лея за кубометр. На тот момент прогнозируемая стоимость газа на четвертый квартал равнялась $1165 за 1 тыс. куб. м. Этот показатель «на 28,7% выше среднегодовой цены, отраженной в действующих регулируемых ценах», подчеркнули в Национальном агентстве по регулированию в энергетике (ANRE) Молдавии.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
поставки газа Газпром российский газ Молдавия «Молдовагаз»
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