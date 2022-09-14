Молдавия заявила об опасениях «двойного шока» из-за поставок газа и цен

Кишинев считает рост цен на газ летом «аномальным» и пока не может предположить, насколько сильно вырастет стоимость топлива зимой. Это заставляет власти готовиться ко всем возможным сценариям развития ситуации

Молдавия опасается «двойного шока» из-за возможного прекращения поставок российского газа и «невероятно высоких» цен на энергоносители в Европе, заявила в интервью Bloomberg премьер-министр страны Наталья Гаврилица.

Агентство пишет, что Кишинев готовится ко всем возможным сценариям развития ситуации, учитывая, что годовая инфляция в стране превысила 30%, а на 1 октября назначены переговоры с «Газпромом» о погашении долга за поставки газа. «В отсутствии прогресса в переговорах <...> [Молдавии] может угрожать полная остановка поставок газа», — пишет Bloomberg.

«Даже если «Газпром» продолжит поставки, нам все равно придется сокращать потребление, потому что цены очень и очень высоки», — пояснила Гаврилица. Она добавила, что рост цен на газ летом был «аномальным» и в Кишиневе не знают, насколько цены на энергоносители вырастут зимой.

Ранее в августе стало известно, что газораспределительная компания «Молдовагаз» не выполнила обязательства перед «Газпромом» по авансу за поставки газа в августе. В связи с этим предприятие попросило перенести оплату на 1 сентября. «Газпром» согласился на отсрочку.

В итоге Молдавия нашла способ расплатиться с российской компанией к этому сроку: было решено, что молдавское госпредприятие «Энергоком» закупит у «Молдовагаза» 10 млн куб. м газа, что позволит заплатить аванс «Газпрому».

Как утверждал вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, «Газпром» подтвердил объемы поставляемого газа за сентябрь и согласился продлить срок аудита долга перед ним до 1 октября. Однако Кишинев заявил, что не уложится в этот срок и сообщил, что его нужно продлить до 31 марта 2023 года.