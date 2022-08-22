«Газпром» дал Молдавии отсрочку для оплаты газа

«Молдовагаз» ранее попросил об отсрочке и объяснял, что не может внести аванс из-за нехватки средств

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«Газпром» согласился предоставить компании «Молдовагаз» отсрочку по внесению аванса за поставки газа в августе, говорится в сообщении компании.

«Молдовагаз» не выполнил контрактные обязательства перед «Газпромом» по авансу за газ в августе и обратился к российскому поставщику с просьбой перенести срок оплаты до 1 сентября 2022 года, отмечает «Газпром».

«Газпром» принял решение в исключительном порядке согласиться с этой просьбой», — говорится в сообщении.

Ранее глава «Молдовагаза» Вадим Чебан сообщил, что компания оплатила поставленный «Газпромом» в июле газ и попросила об отсрочке. В начале августа Чебан говорил, что Молдавия не сможет оплатить поставки газа за август из-за нехватки средств. «Молдовагаз» просил отсрочить авансовые платежи за август и сентября до конца четвертого квартала.



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