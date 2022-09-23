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В Молдавии повысят тарифы на газ на 27%

«Газпром» GAZP ₽224,25 -3,11% Купить
Фото: Andreea Campeanu / Getty Images
Фото: Andreea Campeanu / Getty Images

В Молдавии с 1 октября стоимость газа для конечных потребителей вырастет на 27% — с 23 до 29,17 ($1,5) лея за кубометр, сообщило Национальное агентство по регулированию в энергетике (ANRE) Молдавии.

Как говорится на сайте агентства, в республики установлены следующие цены:

  • — вход в газотранспортные сети — 24 716 леев/1000 м3;
  • — выход из сетей транспортировки природного газа — 24 914 леев/1000 м3;
  • — выход из газораспределительных сетей высокого давления — 25 175 леев/1000 м3;
  • — выход из распределительных сетей среднего давления — 25 493 лея/1000 м3;
  • — от газораспределительных сетей низкого давления — 27 103 лея/1000 м3.

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Фото:Martin Divisek / EPA / ТАСС

«Следует отметить, что средняя закупочная цена природного газа на IV квартал, прогнозируемая на основании договорных условий, находится на уровне около $1165 за 1 тыс. кубометров, что на 28,7% выше среднегодовой цены, отраженной в действующих регулируемых ценах», — говорится в сообщении. При принятии решения повысить расценки учли рост закупочной стоимости газа на с $899 до $927 за 1 тыс. кубометров.

Национальный оператор «Молдовагаз» запрашивал у регулятора разрешения повысить тариф на 31,5% до 29,88 лея за кубометр, но его не получил.

В августе «Молдовагаз» не выполнил обязательства перед «Газпромом» об оплате аванса за поставки газа. В связи с этим предприятие попросило перенести оплату на 1 сентября. «Газпром» согласился на отсрочку. Как утверждал вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, «Газпром» подтвердил согласованные объемы поставок за сентябрь и согласился продлить срок аудита долга до 1 октября. Однако Кишинев заявил, что не уложится в этот срок, и попросил продлить его до 31 марта 2023 года. На 1 октября намечены соответствующие переговоры с Москвой.

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Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что в стране опасаются прекращения поставок и дальнейшего роста цен на энергоносители в Европе. «Даже если «Газпром» продолжит поставки, нам все равно придется сокращать потребление, потому что цены очень и очень высоки», — пояснила она.

Теги
Молдавия газ «Молдовагаз» Газпром оплата
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