Вице-премьер Молдавии: Кишинев не сможет расплатиться с «Газпромом» до 1 октября

Власти Молдавии заявили, что не расплатятся с «Газпромом» до 1 октября

«Газпром» согласился, чтобы аудит долга Молдавии был продлен до 1 октября, но власти республики сообщили о невозможности успеть к этому сроку и погасить долги, попросив продлить аудит до 31 марта 2023 года

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Правительство Молдавии не сможет завершить аудит долга перед «Газпромом» до 1 октября, заявил вице-премьер страны Андрей Спыну в своем Telegram.

Он сообщил, что 30 августа обсудил с главой российской компании Алексеем Миллером ситуацию с поставками газа на следующий период: проведение аудита долга, платежеспособность «Молдовагаза» при высокой цене на газ и перспективы поставок к зиме.

«Газпром» подтвердил объемы газа за сентябрь и продлил срок проведения аудита до 1 октября. В связи с этим мы сообщили, что проведение аудита до 1 октября невозможно, и подтвердили необходимость продления срока до 31 марта 2023 года», — написал Спыну.

«Молдовагаз» не выполнил контрактные обязательства перед «Газпромом» по авансу за августовские поставки и попросил перенести срок оплаты на 1 сентября. Компания согласилась.

Спыну 30 августа сообщил, что Кишинев нашел способ заплатить «Газпрому» аванс за поставленное в августе топливо. Молдавское государственное предприятие «Энергоком» закупит у газораспределительной компании «Молдовагаз» 10 млн куб. м за $16,6 млн.

Осенью 2021 года «Газпром» и «Молдовагаз» подписали пятилетний контракт на поставки. Заложенная в договоре формула расчета основана на биржевых ценах, в связи с чем стоимость газа меняется от месяца к месяцу. По его условиям, Кишинев должен провести аудит задолженности и погасить долги. «Газпром» оценивает долг «Молдовагаза» в $709 млн с учетом пени за просрочку платежей. Кишинев с этой суммой не согласен и намерен провести аудит.

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В августе этого года Молдавия подписала соглашение о проведении независимого аудита долга «Молдовагаза» перед «Газпромом» с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma AS и британской Forensic Risk Alliance & Co.

Норвежская и британская компании обязались провести аудит задолженности за российский газ, поставленный в Молдавию, до 30 января 2023 года.