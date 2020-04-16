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Правительство по просьбе бизнеса внесет изменения в закон о банкротствах

Госдума рассмотрит поправки в закон о моратории на банкротства, которые дадут компаниям право выйти из-под его действия. Часть бизнеса не устроили вводимые законом ограничения на текущую деятельность, в том числе на дивиденды
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Госдума планирует 17 апреля рассмотреть поправки в законодательство, которые дадут компаниям право выйти из-под введенного в начале апреля моратория на банкротства и снять с себя предусмотренные им ограничения, сообщил РБК через пресс-службу заместитель министра экономического развития Илья Торосов.

1 апреля 2020 года в закон о банкротстве была введена ст. 9.1, наделяющая правительство правом вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве на определенный срок. 3 апреля правительство своим распоряжением ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве сроком на полгода. Он действует в отношении компаний из наиболее пострадавших от пандемии отраслей, а также системообразующих и стратегических предприятий.

Как писал РБК, введенный правительством мораторий на банкротства для защиты бизнеса во время эпидемии коронавируса создал правовую неопределенность, де-юре запретив всем компаниям, попавшим под мораторий, выплату дивидендов, выкуп и приобретение размещенных акций и обращение взыскания на заложенное имущество. Дополнительно, если фирма обанкротится в течение трех месяцев с даты прекращения моратория, ее сделки по передаче имущества и принятию обязательств или обязанностей, заключенных в период действия моратория, могут быть признаны ничтожными.

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Что не устроило бизнес

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) 16 апреля направил в Минэкономразвития список предлагаемых уточнений в новую статью закона о банкротстве, предусматривающую мораторий на возбуждение дел о банкротстве, сообщил РБК источник, близкий к РСПП. Вице-президент союза Александр Варварин подтвердил отправку предложений. «Мы надеемся на скорейшее внесение их в Госдуму», — сказал он.

По словам Варварина, главная проблема закона состоит в том, что в нем четко не прописано, распространяются ли последствия моратория на все компании, указанные в постановлении правительства, или только на имеющие признаки банкротства. «Введение моратория может быть истолковано зарубежными кредиторами как техническое нарушение заемщиками обязательств (ковенант), установленных в документации о привлечении международного финансирования, что дает им право досрочно истребовать долг», — пояснил он.

В частности, бизнес не устраивают запрет на выплату дивидендов для эффективно работающих компаний и признание ничтожными всех сделок по передаче имущества и принятию обязательств, заключенных в период действия моратория, в случае банкротства должника в течение трех месяцев с даты прекращения этого моратория. Риски признания сделок ничтожными могут привести к прекращению хозяйственных отношений с системообразующими организациями и ухудшению их финансового положения, отметил замглавы РСПП.

Ограничения на выплату дивидендов в законе о банкротстве вызвали возражения и крупных нефтяных компаний, рассказал РБК источник, знакомый с позицией бизнеса.

Право на выход из-под моратория

РСПП призывает установить заявительный порядок распространения моратория и исключить признание ничтожными сделок в случае банкротства должника в течение трех месяцев с даты прекращения моратория, пояснил Варварин.

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Предусмотренные мораторием на банкротства ограничения не могут быть односторонними, сообщил Торосов, поскольку «должны быть предоставлены определенные гарантии и для кредиторов, ограниченных в правах, что по окончании моратория они смогут должным образом защитить свои законные интересы».

Вместе с тем возможны ситуации, когда какое-либо затронутое мораторием лицо может быть не заинтересовано в защите, добавил замминистра. «Министерство информировано о таких ситуациях, согласованы поправки, которыми механизм моратория будет донастроен», — заверил Торосов.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Ольга Агеева
Теги: Минэкономразвития, мораторий
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Экономика
Правительство ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве
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