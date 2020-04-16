Правительство по просьбе бизнеса внесет изменения в закон о банкротствах

Госдума рассмотрит поправки в закон о моратории на банкротства, которые дадут компаниям право выйти из-под его действия. Часть бизнеса не устроили вводимые законом ограничения на текущую деятельность, в том числе на дивиденды

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Госдума планирует 17 апреля рассмотреть поправки в законодательство, которые дадут компаниям право выйти из-под введенного в начале апреля моратория на банкротства и снять с себя предусмотренные им ограничения, сообщил РБК через пресс-службу заместитель министра экономического развития Илья Торосов.

1 апреля 2020 года в закон о банкротстве была введена ст. 9.1, наделяющая правительство правом вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве на определенный срок. 3 апреля правительство своим распоряжением ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве сроком на полгода. Он действует в отношении компаний из наиболее пострадавших от пандемии отраслей, а также системообразующих и стратегических предприятий.

Как писал РБК, введенный правительством мораторий на банкротства для защиты бизнеса во время эпидемии коронавируса создал правовую неопределенность, де-юре запретив всем компаниям, попавшим под мораторий, выплату дивидендов, выкуп и приобретение размещенных акций и обращение взыскания на заложенное имущество. Дополнительно, если фирма обанкротится в течение трех месяцев с даты прекращения моратория, ее сделки по передаче имущества и принятию обязательств или обязанностей, заключенных в период действия моратория, могут быть признаны ничтожными.