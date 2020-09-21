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Опрос показал долю работающих по сниженной ставке из-за кризиса россиян

У 58% россиян, опрошенных сервисом «Работа.ру», снизилась заработная плата во время карантина. Из них 81% заявил, что продолжает работать по сниженной ставке, только у 18% она вернулась на прошлый уровень, а выросла у 1%. Об этом говорится в результатах исследования, проведенного в сентябре среди 3900 пользователей сервиса из всех регионов России (результаты есть у РБК). В абсолютных значениях со снижением столкнулись более 2,2 тыс. опрошенных.

У 39% от всех опрошенных зарплата за карантин не изменилась, а у 3% даже выросла.

Из числа тех, кто столкнулся со снижением зарплаты, только 10% слышали обещания от работодателя о возвращении прежнего оклада. Оставшиеся заявили, что им не обещали никаких доплат и компенсаций.

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По последним предварительным данным Росстата, число россиян с доходами ниже прожиточного минимума во втором квартале 2020 года достигло 19,9 млн человек, или 13,5% от общей численности населения страны. По сравнению с первым кварталом число россиян, живущих за чертой бедности, выросло на 1,3 млн человек.

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