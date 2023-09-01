Компании почти перестали планировать покупки западного оборудования

За год доля предприятий, желающих закупать европейское оборудование, выросла, но доля планирующих такие покупки рухнула до исторического минимума — 9%, показал опрос Института Гайдара.

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На фоне санкционных ограничений на поставки технологий из западных стран российские промышленники продолжают считать наиболее предпочтительным для себя западноевропейское оборудование. За последний год (с августа по август) доля предприятий, которые «предпочитали бы» закупать машины и оборудование из Западной Европы, выросла с 62 до 72%, что больше, чем в досанкционном 2021 году (65%). Такие результаты показал опрос руководителей предприятий, проведенный лабораторией конъюнктурных опросов Института Гайдара (есть в распоряжении РБК).

Одной из причин, почему предпочтительность западноевропейского оборудования выросла в последний год, начальник лаборатории Сергей Цухло видит в том, что производителей не устраивают доступные аналоги.

При этом фактически доля предприятий, планирующих закупки западноевропейского оборудования, снизилась до 9% по сравнению с 55% в 2021 году, отмечается в материале. «Таких потерь российского рынка наш мониторинг еще не регистрировал», — указано там.

Предпочтительность оборудования из США и Японии (именно так выделено в опросе) по оценке российских предприятий снизилась до 25% (до санкций в августе 2021 года было 39%). А в текущих планах американские и японские станки и машины практически не фигурируют, следует из данных опроса.

Главными бенефициарами недоступности западного оборудования стали поставщики из Китая, Турции, Индии и других нейтральных стран дальнего зарубежья. Сейчас их продукцию планируют закупать 77% российских предприятий против 59% год назад.

Что касается отечественных аналогов, то более чем у половины промышленников есть запрос на закупки такого оборудования. Причем за год доля желающих покупать российские машины и оборудование для своих предприятий выросла с 45 до 53%. Такой уровень предпочтительности стал максимальным за девять лет наблюдений. Однако на деле тех, кто собирается закупать российское оборудование, больше не стало: в 2023 году инвестировать в него намерены 63% предприятий — примерно столько же, как и год назад.

Помехи импортозамещению

Логичное в условиях массированных санкций желание предприятий заменить импортные комплектующие, машины и оборудование на российские аналоги продолжает сталкиваться с прежним набором помех, пишет Цухло.

Главной помехой импортозамещению он называет «банальное отсутствие российских аналогов любого качества» (именно так звучит вариант ответа в анкете). «Несмотря на все усилия российских властей и отечественных производителей, добиться успехов в этом направлении в условиях обострения санкций и роста масштабов износа и выбытия закупленного ранее импортного оборудования не удается», — отмечает он. По приведенной Цухло оценке, почти 80% российских промышленных предприятий продолжают сталкиваться с полным отсутствием аналогов нужного им импорта.

Второе место по числу ответов на вопрос о помехах импортозамещению удерживает вариант «низкое качество отечественного оборудования и сырья» (46%). Этот фактор особенно часто упоминался в анкетах руководителей на выходе из «ковидного кризиса», когда промышленность была полна оптимизма, но не смогла восстановить доступ к импортным поставкам в прежних объемах. Тогда предприятия массово обращались к российским аналогам, но их качество оказалось недостаточным. Санкции же заставили российскую промышленность снизить требовательность к качеству отечественного оборудования и сырья, но ненадолго: вынужденное обращение к более широкой номенклатуре российской продукции вновь увеличило претензии к ее качеству, указано в материале.

При этом 2023 год вывел в тройку лидеров среди помех импортозамещению такой фактор, как недостаточные объемы уже производимого в России оборудования и сырья. Раньше он занимал пятое-шестое места в рейтинге помех, а сейчас на это жалуется четверть российских предприятий.

РБК направил запрос в Минпромторг.

Рост импорта

В июне другой конъюнктурный опрос, проведенный исследователями НИУ ВШЭ, показал, что высокую зависимость от импортного оборудования испытывают две трети промышленных предприятий. Наиболее острая нехватка ощущается в добыче угля, полиграфии и текстильном производстве.

Есть виды деятельности, особенно высокотехнологичные, в которых невозможно обойтись без подсанкционного оборудования, признает директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. К такому оборудованию относятся, например, чипы в 10, 15 нанометров и меньше, комплектующие к турбинам, ядерным котлам, конкретизирует он.

«Быстро перестроить цепочки поставок или начать производить свое оборудование невозможно. До введения санкций импорт в Россию на 50% состоял из машин и оборудования, а сейчас, по моей грубой оценке, примерно на 20% (публикация статистики внешней торговли приостановлена в 2022 году. — РБК), — рассуждает он. — Любопытно, что объем импорта в Россию в целом растет: в отсутствие статистики нельзя сказать, каких именно товаров. Но есть общий индикатор в экономике: если импорт падает, значит, работает импортозамещение».

В конце июля Центробанк сообщал, что во втором квартале 2023 года стоимостный объем импорта товаров увеличился на 35% в годовом выражении, превысив уровень аналогичного периода досанкционного 2021 года. Уменьшение импорта из ЕС было полностью компенсировано увеличением поставок из других стран. Поддержку импорту также оказали механизм параллельного импорта и другие правительственные меры по упрощенному ввозу товаров, отмечалось в комментарии ЦБ о платежном балансе.