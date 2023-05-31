Кешбэк на российское и крипторасчеты: что бизнес попросил у президента

Закрепить критерии «дробления бизнеса», легализовать внешние расчеты в криптовалюте, ввести кешбэк на покупку российской электроники и бытовой техники — такова часть предложений из спецдоклада президенту о проблемах бизнеса России

Фото: Anthony Kwan / Getty Images

Институт уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей подготовил специальный доклад «Ключевые проблемы бизнеса в условиях санкций и структурной трансформации в 2023 году», который вошел в состав ежегодного доклада бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту Владимиру Путину. В спецдокладе (РБК ознакомился с ним) «совместно с деловым сообществом» сформулированы предложения по поддержке бизнесов, пострадавших в результате военных действий на Украине, улучшению налогового администрирования, поддержке потребительского спроса, выстраиванию новых логистических коридоров, применению криптовалют во внешних расчетах и т.д.

Новые кешбэки

Для стимулирования спроса предложено ввести государственный кешбэк (возврат части денег за покупку) на отечественную электронику с российскими операционными системами (компьютеры, мобильные телефоны и другие бытовые устройства), сертификаты/кешбэк на часть стоимости продукции российской легкой промышленности, сертификаты для малообеспеченных граждан на продукты питания местных производителей. Как отмечается в докладе, сейчас уже действуют такие программы поддержки спроса, как туристический кешбэк, кешбэк на отечественные автомобили, налоговые вычеты при покупке жилья, фитнес-абонементов, медицинских услуг и т.д., но их можно дополнить.

В декабре 2022 года гендиректор ООО «Айсиэл Техно» (бренд ICL, производит компьютеры, ноутбуки и т.д.) Евгений Степанов предлагал в письме Минцифры ввести утилизационный сбор на импортную вычислительную технику в размере 20% от стоимости с одновременной выдачей субсидий российским производителям электроники (по аналогии с существующим утильсбором на автомобили), а также запустить программу кешбэка на те же 20% для граждан, готовых приобретать в рознице российскую потребительскую электронику, сообщала газета «Коммерсантъ». В Минпромторге тогда заявляли, что вместе с Минцифры прорабатывают механизмы поддержки потребителей российской радиоэлектронной продукции, в том числе через возврат части стоимости техники покупателям.

Директор центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Марсель Салихов скептически относится к идее. Сейчас нет какого-то общепринятого определения по вопросу отнесения электроники к отечественной, указывает он. «Кто будет финансировать этот кешбэк — государство или банки? К примеру, есть туристический кешбэк, который финансируется государством. Обычный кешбэк — это компенсация потребителю части платежа за эквайринг, который получает банк от продавца. Если обязать банки принудительно предоставлять кешбэк на отечественную электронику, то это просто перераспределение некоторых финансовых ресурсов от банков к некоторым отечественным производителям», — рассуждает он.

«Помощь и поддержка государством наших покупателей в виде кешбэка в туризме уже протестирована, и почему бы не распространить этот опыт на другие отрасли», — сказал РБК президент Baon (интернет-магазин одежды) Илья Ярошенко. «Как всегда, будут очень важны детали: кто будет иметь доступ к кешбэку из покупателей, на что именно они будут распространяться (на все российские бренды или только на товар, отшитый в России, пусть даже из импортного сырья), размер этого кешбэка. Глобально идея хорошая», — считает он.

Глава Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский отметил, что близкая по духу инициатива есть в проекте постановления, подготовленном в мае Минпромторгом (но она касается не обычных потребителей, а организаций. — РБК). «В рамках этого документа предлагается предоставлять так называемый кешбэк в форме снижения налоговой нагрузки для покупателей российской продукции. Но, к сожалению, перечень кодов не охватывает всю продукцию электронной промышленности. От ассоциации мы направили предложения по расширению перечня кодов», — отметил он. По его оценке, сейчас в перечень кодов по видам деятельности включено только около 10% от всей продукции отрасли.

Криптовалюты для внешних расчетов

Предприниматели считают «крайне актуальным» формирование нормативно-правовой базы оборота криптовалют в России для расчетов с зарубежными контрагентами, следует из доклада. В частности, предлагается предусмотреть в отдельном законопроекте возможность использования цифровой валюты при расчетах за товары, работы и услуги с зарубежными контрагентами и физлицами — налоговыми нерезидентами. Необходимо также определить статус таких транзакций, а кроме того, налогообложение криптовалют как класса активов — для последнего понадобится «разъяснительная работа» со стороны ФНС.

Отдельное предложение касается операторов цифровых торговых платформ: следует предусмотреть создание внутренней системы взаиморасчетов или клиринга, в том числе с выпуском для этих целей специальных цифровых валют. «Не секрет, что в последние месяцы все предприниматели испытывают колоссальные трудности с поставкой товаров, а тем более с платежами», — отметил 30 мая общественный омбудсмен по вопросам интернета Дмитрий Мариничев. «SWIFT не работает, банки отключаются, и делать какие-либо переводы становится невозможно», — сказал он. «Криптовалюты — самое прозрачное средство платежа», — добавляет Титов.

Дискуссия с Центробанком по поводу судьбы криптовалют продолжается уже пять лет, отметил Мариничев: «Пришло время выступить за скорейшее формирование нормативно-правовой базы для трансграничных платежей». Ранее ЦБ согласился с применением криптовалют в трансграничных расчетах, но выдвинул условие, что криптовалюта не должна использоваться внутри страны. «Для внешних расчетов мы предполагаем, что это возможно в виде эксперимента. Этот законопроект готовится в виде экспериментального правового режима», — объясняла глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Налоги и взаимодействие с налоговиками

Региональные бизнес-омбудсмены «отмечают высокую озабоченность предпринимательского сообщества вопросами взаимодействия с налоговыми органами», указано в докладе. В частности, аппарат Титова предложил сформулировать и нормативно закрепить признаки взаимозависимости и подконтрольности налогоплательщиков (иными словами, признаки «дробления бизнеса»). В судебной практике сложился подход, что искусственное дробление бизнеса — это преступление, отмечал ранее в мае руководитель аналитической службы «Пепеляев групп» Вадим Зарипов, хотя, по его мнению, зачастую следует говорить не о преступлении, а об обходе закона, что является одним из видов злоупотреблений (тогда нужно взыскать недоимку и пени, без уголовного преследования).

«При отсутствии прямого законодательного регулирования указанных вопросов сложившаяся правоприменительная практика по налоговым спорам, связанным с «дроблением бизнеса», содержит огромную коррупционную составляющую, наносящую бизнесу значительный финансовый и репутационный ущерб», — считают авторы доклада. Они предлагают кодифицировать понятие «дробление бизнеса» и установить его критерии, такие как, например, незаконная налоговая экономия и наличие лица, контролирующего все субъекты схемы.

Также в докладе указывается на проблему применения налоговыми и правоохранительными органами избыточных мер, ограничивающих права предпринимателей на свободное распоряжение имуществом и деньгами в период проведения налоговых проверок. Составители документа предлагают внести налоговые поправки, четко фиксирующие, что решение о доначислении и взыскании налогов вступает в силу только после истечения законного срока на судебное обжалование (а именно через три месяца после решения апелляционной инстанции налогового органа). Меры принудительного взыскания, включая блокировку счетов или принудительное списание денежных средств, допускаются только после вступления в силу решения налогового органа о доначислении и взыскании, предлагается в докладе.

Глава ФНС Даниил Егоров на налоговой сессии Всероссийской конференции уполномоченных по правам предпринимателей 30 мая отметил, что к теме установления критериев дробления бизнеса ФНС уже подступалась. «Мы столько на эту тему заходили. У нас не получается. У меня сидели контрольщики, пытались выписать критерии. Была НИР (научно-исследовательская работа. — РБК) о том, как исследуют дробление развитые страны. Что я вижу — это не панацея, вам тоже не понравится. Они говорят очень просто: мы идем из принципов взаимозависимости. Если под тобой есть зонтик компаний, неважно, кто и чем занимается, мы смотрим через собственность», — указал он.

Что касается проблемы блокировки банковских счетов до вступления в законную силу решения о привлечения к налоговой ответственности, Егоров сообщил, что за последние два года компании вывели 150 млрд руб. по тем счетам, где не было обеспечения. Он согласился с Титовым в том, что нужно найти компромиссное решение, которое обеспечивало бы работу предприятия, но при этом оно не могло бы вывести основные средства.

«Если сумма налоговых претензий для бизнеса существенная, тогда взыскание может существенно навредить бизнесу, а зачастую и вовсе его остановить. Поэтому, в случае если судебное обжалование будет автоматически приостанавливать процедуры взыскания налогов, данные изменения смогут спасти некоторые компании от временной, а то и полной остановки деятельности», — сказал РБК советник BGP Litigation Денис Савин.

Вопрос критериев дробления актуален для многих предпринимателей, которые перешагивают пороги специальных налоговых режимов, «для определения возможных законных способов сохранения налоговой эффективности бизнеса на прежнем уровне», добавил он. «В то же время многогранность данного вопроса вызывает сомнения в возможности полного охвата всех признаков взаимозависимости и подконтрольности таким образом, чтобы они не вызывали еще больших споров в правоприменительной практике», — считает Савин.

Отдельно в материале затрагивается вопрос Единого налогового счета (ЕНС), на который бизнес и налоговики перешли с начала 2023 года. В частности, необходимы упрощение порядка по некоторым цепочкам работы с ЕНС и отмена заявительного порядка для идентификации платежа: сейчас приходится подавать соответствующие уведомления, чтобы идентифицировать платеж, что приводит к «существенному усложнению работы с единым налоговым платежом (ЕНП)». Кроме того, предложено рассмотреть возможность установления нескольких дат для сдачи отчетности, поскольку в единый день сдачи отчетности по всем налогам «создается пиковая нагрузка на администрирование <...> внутри компании».

Глава ФНС 30 мая принес извинения за проблемы при внедрении ЕНС. «Первое — это мои извинения за то качество внедрения, которое мы сделали. Внедрение плохое. Мы не предусмотрели то, что, нам казалось, будет работать, когда мы смотрели на 200 с небольшим компаний. Когда пошла вся страна, система, большие данные не выдержали», — сказал Егоров на Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей.

Поддержка пострадавшего бизнеса и гособоронзаказ

Аппарат Титова предлагает дополнительно поддержать предприятия, находящиеся на приграничных территориях, через временное субсидирование поддержки занятости, в том числе на предприятиях туристической отрасли Крыма, по аналогии с программой ФОТ 2.0, принимавшейся в пандемию 2020 года (льготные кредиты, которые списывались при условии сохранения занятости в компании). Также государству рекомендовано субсидировать повышенные платежи за страхование имущества на приграничных территориях. Ранее в этом месяце первый вице-премьер Андрей Белоусов уже поручил найти решение проблем со страхованием в граничащих с Украиной регионах, учитывая информацию об отказах в заключении договоров страхования с юрлицами и страхования жизни с гражданами.

Особый раздел посвящен вопросам работы бизнеса с гособоронзаказом (ГОЗ): институт бизнес-омбудсмена предлагает упростить доступ малых предприятий к ГОЗ, а также исключить необоснованное привлечение к уголовной ответственности исполнителей ГОЗ. Осенью 2022 года были приняты поправки в уголовное законодательство, которые сформулированы так, что допускают привлечение к ответственности даже за деяние, совершенное по неосторожности, отмечено в докладе.