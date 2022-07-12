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Минцифры изменит правила предоставления ИТ-специалистам отсрочки от армии

Ведомство решило ввести дополнительные критерии для аккредитации ИТ-компаний, сейчас основанием для такого статуса является только код ОКВЭД. Аккредитация компании позволяет сотрудникам получать отсрочку от военной службы
Фото: Fabian Strauch / dpa / Picture-alliance
Фото: Fabian Strauch / dpa / Picture-alliance

Минцифры намерено к 1 августа скорректировать правила аккредитации IT-компаний, которая предоставляет их сотрудникам право на отсрочку от призыва в армию, пишут «Известия».

На данный момент компания может получить аккредитацию, подав заявление через портал госуслуг, при этом необходимо подтвердить деятельность в ИТ-сфере, указав соответствующий код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Ведомство решило ввести дополнительные критерии, например, долю сотрудников, занимающихся ИТ, и долю выручки от разработки и внедрения ИТ, сообщили газете в пресс-службе Минцифры. Поправки разрабатывают совместно с отраслью.

Аккредитация позволяет получить только льготу в виде отсрочки для сотрудников от военной службы. Остальные преференции для ИТ-компаний предоставляются после дополнительных подтверждений, отметили в ведомстве.

Правительство утвердило порядок отсрочки от армии для ИT-специалистов
Политика
Фото:Миша Фридман / Getty Images

Минцифры в конце февраля предложило пакет мер для удержания ИТ-специалистов в России. В него вошли не только отсрочка от армии, но и освобождение сотрудников таких компаний и самих организаций от налогов — НДФЛ и на прибыль соответственно; предоставление льготной ипотеки под 5%; упрощение получения разрешения на работу и вида на жительство для иностранных ИТ-специалистов и т. д.

Перечень требований для предоставления отсрочки правительство утвердило месяц спустя. Согласно постановлению, на нее могут рассчитывать ИТ-специалисты с профильным образованием (список направлений подготовки включает 75 пунктов), работающие в ИТ-компании не менее 11 месяцев в течение года до даты призыва или с меньшим стажем при условии, что они окончили вуз за год до своего назначения на должность.

Через «Госуслуги» ИТ-компании направляют списки претендентов на отсрочку в Минцифры не позднее чем за 50 дней до начала очередного призыва. Минцифры, в свою очередь, передает свой список в Минобороны не позднее чем за 30 дней до призыва. Эти данные поступают призывным комиссиям — они и предоставляют отсрочку.

Аккредитация ИТ-компаний ведется с 2008 года, наличие такого статуса и ранее позволяло компаниям пользоваться льготами. Например, в 2020-м такие компании получали право на участие в специальном «налоговом маневре»: им снижали размер страховых взносов с 14 до 7,6%, а ставку налога на прибыль — с 20 до 3%.

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Теги
Лилия Пашкова
Минцифры ИТ-компании IT-специалисты отсрочка Армия
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