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В России решили проработать квотирование экспорта нефти

Вице-премьер Новак поручил проработать квотирование экспорта нефти
Новак призвал нефтяников поставлять топливо в первую очередь на внутренний рынок и поручил проработать квотирование экспорта нефтепродуктов
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Вице-премьер Александр Новак по итогам совещания по ситуации на рынке нефтепродуктов поручил проработать вопрос квотирования экспорта топлива нефтяными компаниями, говорится в публикации правительства.

«Стороны обсудили инструменты стабилизации объемов поставок автомобильного топлива на внутренний рынок, недопущение его дефицита. Вице-премьер поручил нефтяникам соблюдать приоритет поставок бензина на внутренний рынок даже в ситуации, когда экспорт кажется выгоднее, не извлекая сиюминутную выгоду в ущерб российским потребителям топлива», — сказано в сообщении.

Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) поручили принять меры, чтобы не допустить «серый» экспорт нефтепродуктов.

Кроме того, Новак поддержал предложение ФАС об увеличении минимального объема продаж бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) до 13% от объема производства,. Вице-премьер поручил обсудить возможность дальнейшего увеличения нормативов в случае обострения рыночной ситуации.

В начале апреля Новак объявил о решении до конца года продлить добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. барр. в cутки. Аналогичное меры приняли ряд стран ОПЕК+, в том числе Саудовская Аравия. В конце месяца вице-премьер сказал, что добыча нефти в России в этом году снизится на 20 млн т по сравнению с 2022 годом — до 15 млн т.

В начале мая Bloomberg сообщил о росте морских поставок сырой российской нефти в период с 22 по 28 апреля на 680 тыс. барр. в сутки, до 4 млн барр. в сутки. При этом экспорт сырой нефти в европейские страны за четыре недели до 28 апреля сократился до 63 тыс. барр. в сутки, а единственным пунктом назначения была Болгария.

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Позже Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что Россия не придерживалась обещанной квоты на добычу нефти. По данным организации, Москва за апрель экспортировала 8,3 млн барр. в сутки, в то время как средний объем поставок в 2022 и 2021 году составлял 7,7 млн и 7,5 млн барр. в сутки соответственно. В агентстве предположили, что Россия «увеличивает объемы, чтобы компенсировать утраченный доход». Доходы страны от продажи нефти в апреле МЭА оценило в $15 млрд.

В то же время Новак заявил, что Москва соблюдает «добровольные уровни сокращения добычи нефти». По его словам, «отдельные журналисты», которые со ссылкой на данные мониторинга морских отгрузок говорят о росте экспорта российской нефти, не учитывают сокращение трубопроводных поставок в ЕС более чем на 2/3, что «было лишь частично компенсировано морским экспортом».

В апреле российское правительство приостановило публикацию статистических данных по добыче нефти и газа до 1 апреля 2024 года.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Александр Новак квоты нефть
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