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Кабмин согласовал предложения Минфина по корректировке нефтяных налогов

«Коммерсантъ»: правительство согласовало инициативы Минфина по изменению нефтяных налогов
Изменения включают сокращение максимального дисконта цены Urals по отношению к Brent, налога на дополнительный доход и экспортной пошлины на нефть. Нефтегазовые доходы России сократились из-за санкций и цен на мировых рынках
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Правительство принципиально одобрило поправки об изменении нефтяных налогов, проект в ближайшее время утвердят на комиссии по законопроектной деятельности и внесут в Госдуму, сообщили источники «Коммерсанта» в правительстве и знакомый с обсуждением вопроса.

По информации газеты, правительство согласилось с большинством предлагаемых Минфином параметров. Они включают сокращение максимального дисконта цены российской нефти Urals по отношению к Brent, налога на дополнительный доход (НДД) и экспортной пошлины на нефть, а также перенос на три года запуска льгот для выработанных месторождений. Кроме того с сентября правительство на год урежет демпферные выплаты в адрес НПЗ за поставки бензина и дизельного топлива на внутренний рынок. Газета отмечает, что одновременно с уменьшением НДПИ бюджет сможет дополнительно сохранить 30 млрд руб. в месяц.

Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов рассказал, что Минфин может скорректировать механизм начисления налогов за нефтяные доходы с привязкой стоимости российского сорта Urals к зарубежным маркам, первый вариант предполагает снизить максимально возможную скидку для Brent с $25 до $20. Еще одним вариантом является переход на привязку к котировке Dubai, к дискуссии по этой опции ведомство будет готово приступить осенью. Замминистра подчеркнул, что при переходе на эту котировку сумма максимальной скидки Urals к ней должна быть меньше, чем к Brent. Однако в случае перехода на арабскую котировку вместо Brent без корректировки объема дисконта могут сократиться доходы бюджета, предупредил Сазанов.

Минфин решил скорректировать налоги на нефтяную отрасль, поскольку нефтегазовые доходы из-за санкций сократились, а на мировых рынках снизились цены на эти полезные ископаемые. В этом июне бюджет страны не получит 44 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов, оценили в финансовом ведомстве в начале месяца. В мае бюджет недополучил 30,6 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов.

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Юлия Волкова Юлия Волкова
налоги нефть правительство Минфин
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