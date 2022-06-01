Минфин рекомендовал девяти компаниям перевести GDR в дружественные страны
В правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций рассмотрели обращения от 19 компаний, касающиеся исполнения закона о делистинге, по четырем из них было отказано в продолжении оборота депозитарных расписок на иностранных фондовых биржах. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении российского Минфина. Название ни одной из компаний в сообщении не приводится.
«Положительное решение о продолжении обращения депозитарных расписок за пределами Российской Федерации принято по обращениям 15 эмитентов. <...> По обращениям четырех эмитентов вынесено решение об отказе в продолжении обращения», — говорится в сообщении.
В частности, девяти из 15 компаний, которым позволили размещать расписки на иностранных торговых площадках, рекомендовали перевести депозитарные программы в юрисдикции стран, не входящих в перечень недружественных.
Список компаний, подавших заявки на продолжение обращения расписок за границей, Минфин не приводит.
В апреле часть российских компаний заявила о намерении провести делистинг депозитарных расписок на иностранных биржах. Среди них были «Сбер», который объявил о делистинге на Лондонской бирже, и «Газпром», заявивший о прекращении листинга депозитарных расписок на Лондонской и Сингапурской биржах.
Ряд компаний, напротив, заявили о намерении подать заявление о продолжении обращения депозитарных расписок за пределами России, среди них НЛМК, ММК и «Лента». «Татнефть» заявляла, что рассматривает вопрос о том, стоит ли подавать заявление на разрешение оставить листинг расписок за рубежом.
Закон, запрещающий размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских компаний, президент России Владимир Путин подписал 16 апреля, он вступил в силу через десять дней. Согласно документу, уже торгующиеся за границей российские компании и банки должны будут пройти делистинг и конвертировать расписки в акции для обращения на российском рынке.
Закон также наделил правительство России полномочиями установить порядок принятия решений о дальнейшем обращении за пределами России депозитарных расписок, выпущенных ранее.
Депозитарные расписки позволяли российским компаниям и банкам привлекать иностранные инвестиции на иностранных биржах.
В начале марта правительство утвердило список недружественных стран и разрешило российским гражданам, компаниям и государству расплачиваться в рублях по валютным обязательствам перед зарубежными кредиторами. Сделки между компаниями из России и из стран в списке должны проходить через процедуру одобрения правительственной комиссии. Власти также заявили, что будут пополнять список.
В список недружественных России государств вошли:
- члены ЕС (в Евросоюзе 27 стран),
- Австралия,
- Албания,
- Андорра,
- Великобритания (включая остров Джерси и подконтрольные заморские территории: остров Ангилья, Британские Виргинские острова, Гибралтар),
- Исландия,
- Канада,
- Лихтенштейн,
- Микронезия,
- Монако,
- Новая Зеландия,
- Норвегия,
- Республика Корея,
- Сан-Марино,
- Северная Македония,
- Сингапур,
- США,
- Тайвань,
- Украина,
- Черногория,
- Швейцария,
- Япония.