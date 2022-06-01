Минфин рекомендовал девяти компаниям перевести GDR в дружественные страны

Минфин: четырем компаниям было отказано в обращении депозитарных расписок за границей

Закон о запрете обращения на иностранных биржах депозитарных расписок российских компаний начал действовать в конце апреля. Минфин сообщил о рассмотрении обращений о продолжении листигнга от 19 компаний, отказано было четырем

Фото: Tim Chong / Reuters

В правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций рассмотрели обращения от 19 компаний, касающиеся исполнения закона о делистинге, по четырем из них было отказано в продолжении оборота депозитарных расписок на иностранных фондовых биржах. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении российского Минфина. Название ни одной из компаний в сообщении не приводится.

«Положительное решение о продолжении обращения депозитарных расписок за пределами Российской Федерации принято по обращениям 15 эмитентов. <...> По обращениям четырех эмитентов вынесено решение об отказе в продолжении обращения», — говорится в сообщении.

В частности, девяти из 15 компаний, которым позволили размещать расписки на иностранных торговых площадках, рекомендовали перевести депозитарные программы в юрисдикции стран, не входящих в перечень недружественных.

Список компаний, подавших заявки на продолжение обращения расписок за границей, Минфин не приводит.

В апреле часть российских компаний заявила о намерении провести делистинг депозитарных расписок на иностранных биржах. Среди них были «Сбер», который объявил о делистинге на Лондонской бирже, и «Газпром», заявивший о прекращении листинга депозитарных расписок на Лондонской и Сингапурской биржах.

Ряд компаний, напротив, заявили о намерении подать заявление о продолжении обращения депозитарных расписок за пределами России, среди них НЛМК, ММК и «Лента». «Татнефть» заявляла, что рассматривает вопрос о том, стоит ли подавать заявление на разрешение оставить листинг расписок за рубежом.

Читайте на РБК Pro Pro Как выходить на рынок ОАЭ — кейс финансового сервиса Как выходить на рынок ОАЭ — кейс финансового сервиса Кейсы Pro Как участнику госзакупок отстоять свои права в период перемен: 5 советов Как участнику госзакупок отстоять свои права в период перемен: 5 советов Инструкции Pro Городские фермы и эффективность почвы: чем занимаются агростартапы из РФ Городские фермы и эффективность почвы: чем занимаются агростартапы из РФ Статьи Pro Вы решили заменить SAP на отечественные решения. К чему готовиться Вы решили заменить SAP на отечественные решения. К чему готовиться Инструкции Pro Как автоматизация угрожает рынку труда — на примере склада Amazon Как автоматизация угрожает рынку труда — на примере склада Amazon Статьи Pro Вариативные логотипы и шрифты: чем они полезны бизнесу Вариативные логотипы и шрифты: чем они полезны бизнесу Статьи Pro Как акции стоимости спасают инвесторов при падении рынка Как акции стоимости спасают инвесторов при падении рынка Статьи Pro Как перестать бояться и полюбить инфляцию Как перестать бояться и полюбить инфляцию Статьи

Закон, запрещающий размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских компаний, президент России Владимир Путин подписал 16 апреля, он вступил в силу через десять дней. Согласно документу, уже торгующиеся за границей российские компании и банки должны будут пройти делистинг и конвертировать расписки в акции для обращения на российском рынке.

Закон также наделил правительство России полномочиями установить порядок принятия решений о дальнейшем обращении за пределами России депозитарных расписок, выпущенных ранее.

Депозитарные расписки позволяли российским компаниям и банкам привлекать иностранные инвестиции на иностранных биржах.

В начале марта правительство утвердило список недружественных стран и разрешило российским гражданам, компаниям и государству расплачиваться в рублях по валютным обязательствам перед зарубежными кредиторами. Сделки между компаниями из России и из стран в списке должны проходить через процедуру одобрения правительственной комиссии. Власти также заявили, что будут пополнять список.