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Минфин рекомендовал девяти компаниям перевести GDR в дружественные страны

Минфин: четырем компаниям было отказано в обращении депозитарных расписок за границей
Закон о запрете обращения на иностранных биржах депозитарных расписок российских компаний начал действовать в конце апреля. Минфин сообщил о рассмотрении обращений о продолжении листигнга от 19 компаний, отказано было четырем
Фото: Tim Chong / Reuters
Фото: Tim Chong / Reuters

В правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций рассмотрели обращения от 19 компаний, касающиеся исполнения закона о делистинге, по четырем из них было отказано в продолжении оборота депозитарных расписок на иностранных фондовых биржах. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении российского Минфина. Название ни одной из компаний в сообщении не приводится.

«Положительное решение о продолжении обращения депозитарных расписок за пределами Российской Федерации принято по обращениям 15 эмитентов. <...> По обращениям четырех эмитентов вынесено решение об отказе в продолжении обращения», — говорится в сообщении.

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В частности, девяти из 15 компаний, которым позволили размещать расписки на иностранных торговых площадках, рекомендовали перевести депозитарные программы в юрисдикции стран, не входящих в перечень недружественных.

Список компаний, подавших заявки на продолжение обращения расписок за границей, Минфин не приводит.

В апреле часть российских компаний заявила о намерении провести делистинг депозитарных расписок на иностранных биржах. Среди них были «Сбер», который объявил о делистинге на Лондонской бирже, и «Газпром», заявивший о прекращении листинга депозитарных расписок на Лондонской и Сингапурской биржах.

Ряд компаний, напротив, заявили о намерении подать заявление о продолжении обращения депозитарных расписок за пределами России, среди них НЛМК, ММК и «Лента». «Татнефть» заявляла, что рассматривает вопрос о том, стоит ли подавать заявление на разрешение оставить листинг расписок за рубежом.

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Закон, запрещающий размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских компаний, президент России Владимир Путин подписал 16 апреля, он вступил в силу через десять дней. Согласно документу, уже торгующиеся за границей российские компании и банки должны будут пройти делистинг и конвертировать расписки в акции для обращения на российском рынке.

Закон также наделил правительство России полномочиями установить порядок принятия решений о дальнейшем обращении за пределами России депозитарных расписок, выпущенных ранее.

Депозитарные расписки позволяли российским компаниям и банкам привлекать иностранные инвестиции на иностранных биржах.

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В начале марта правительство утвердило список недружественных стран и разрешило российским гражданам, компаниям и государству расплачиваться в рублях по валютным обязательствам перед зарубежными кредиторами. Сделки между компаниями из России и из стран в списке должны проходить через процедуру одобрения правительственной комиссии. Власти также заявили, что будут пополнять список.

В список недружественных России государств вошли:

  • члены ЕС (в Евросоюзе 27 стран),
  • Австралия,
  • Албания,
  • Андорра,
  • Великобритания (включая остров Джерси и подконтрольные заморские территории: остров Ангилья, Британские Виргинские острова, Гибралтар),
  • Исландия,
  • Канада,
  • Лихтенштейн,
  • Микронезия,
  • Монако,
  • Новая Зеландия,
  • Норвегия,
  • Республика Корея,
  • Сан-Марино,
  • Северная Македония,
  • Сингапур,
  • США,
  • Тайвань,
  • Украина,
  • Черногория,
  • Швейцария,
  • Япония.
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Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Россия компании биржи делистинг Минфин
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