НОВАТЭКу разрешили сохранить депозитарные расписки за рубежом

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 мая
EUR ЦБ: 68,78 (-3,85) Инвестиции, 12 мая, 16:10
Курс доллара на 13 мая
USD ЦБ: 65,79 (-3,05) Инвестиции, 12 мая, 16:10
Что поменять в договоре, даже если санкции вас не коснулись Pro, 11:53
Маск указал на возможность Dogecoin стать деньгами Крипто, 11:51
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:50
Пять самых опасных нарушений ПДД по версии россиян и как их избежать Партнерский проект, 11:47
Чернышенко сообщил о загрузке отелей на Кубани на 80% в майские праздники Общество, 11:47
Семак ответил на вопрос о продолжении работы в «Зените» Спорт, 11:39
«ЯRUS» и TenChat: почему не стоит торопиться осваивать российские соцсети Pro, 11:33
Минобороны России сообщило об уничтожении НПЗ с топливом для ВСУ Политика, 11:29
Без права на зарплату: на что живут россияне, ухаживающие за инвалидами Партнерский проект, 11:24
Ниже льготной ипотеки: какие ставки предлагают застройщики Москвы Недвижимость, 11:21
Брюссель констатировал неготовность стран Европы к обороне своих городов Политика, 11:21
Ученые из МГУ придумали, как спортсменам избежать гипоксии Индустрия 4.0, 11:20
Лавров усомнился в «безобидности» вступления Украины в ЕС Политика, 11:16
Лавров заявил о позиции Украины по внеблоковому и безъядерному статусу Политика, 11:13
Бизнес ,  
0 

НОВАТЭКу разрешили сохранить депозитарные расписки за рубежом

Компания избежит делистинга и сохранит программу глобальных депозитарных расписок на Лондонской бирже. Она подавала соответствующую заявку 5 мая
НОВАТЭК NVTK ₽947,4 -0,9% Купить
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России разрешила НОВАТЭКу не прекращать программу глобальных депозитарных расписок и продолжить их обращение за рубежом, говорится в сообщении компании.

Расписки компании обращаются на Лондонской бирже.

Президент Владимир Путин 16 апреля подписал закон, запрещающий размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции. Согласно его положениям, российские компании должны будут пройти делистинг и конвертировать расписки в акции. До 5 мая они должны были расторгнуть договоры о размещении ценных бумаг.

При этом в отдельных случаях компаниям могли разрешить дальнейшее обращение расписок за пределами России, для этого нужно было подать соответствующую заявку также до 5 мая.

Первая компания попросит разрешение оставить бумаги на западной бирже
Бизнес
Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

НОВАТЭК сообщил о том, что подал заявку на продолжение программы глобальных депозитарных расписок в последний день отведенного срока. Также с просьбой о сохранении листинга в правительство обратились En+, НЛМК, «Магнит» и другие компании.

НОВАТЭК — не первая компания, которая сообщает о сохранении программы расписок. 12 мая об аналогичном решении правительственной комиссии сообщил «Норникель».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Как иностранный бизнес «рубит» ИТ-инфраструктуру российским филиалам
Инструкции
Pro
Фото: Sam Lion / Pexels СМС уже не по карману: как санкции изменили мобильные рассылки в России
Статьи
Pro
Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images Более 25% новичков покидают компанию почти сразу. Как их удержать
Инструкции
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Не весь международный бизнес ушел. Как строить коммуникации оставшимся
Инструкции
Pro
Фото: Vladimir Kudinov / Pexels Как получить льготную ипотеку: чек-лист для сотрудников ИТ-компаний
Инструкции
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Темная сторона гособоронзаказа: что учесть, чтобы не попасть за решетку
Инструкции
Pro
Фото: Scott Blake / Unsplash Какие специалисты сейчас особенно востребованы и почему — «Авито Работа»
Статьи
Pro
Как отказаться от западной системы управления персоналом
Инструкции

Однако пока торги депозитарными расписками на акции российских компаний приостановлены. Западные биржи пошли на такой шаг на фоне начала российской операции на Украине. 28 февраля об остановке торгов объявили Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) и NASDAQ, 3 марта — Лондонская биржа.

После этого, как рассказывали РБК источники на финансовом рынке, российский бизнес начал присматриваться к альтернативным площадкам. В их числе они назвали биржи Гонконга и Абу-Даби.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
НОВАТЭК Лондонская биржа депозитарные расписки листинг
Материалы по теме
СПБ Биржа не исключила приостановку торгов бумагами иностранных эмитентов
Экономика
Путин подписал закон о делистинге российских компаний с иностранных бирж
Финансы
«Норникелю» разрешили сохранить депозитарные расписки на Лондонской бирже
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter