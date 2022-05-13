НОВАТЭКу разрешили сохранить депозитарные расписки за рубежом
Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России разрешила НОВАТЭКу не прекращать программу глобальных депозитарных расписок и продолжить их обращение за рубежом, говорится в сообщении компании.
Расписки компании обращаются на Лондонской бирже.
Президент Владимир Путин 16 апреля подписал закон, запрещающий размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции. Согласно его положениям, российские компании должны будут пройти делистинг и конвертировать расписки в акции. До 5 мая они должны были расторгнуть договоры о размещении ценных бумаг.
При этом в отдельных случаях компаниям могли разрешить дальнейшее обращение расписок за пределами России, для этого нужно было подать соответствующую заявку также до 5 мая.
НОВАТЭК сообщил о том, что подал заявку на продолжение программы глобальных депозитарных расписок в последний день отведенного срока. Также с просьбой о сохранении листинга в правительство обратились En+, НЛМК, «Магнит» и другие компании.
НОВАТЭК — не первая компания, которая сообщает о сохранении программы расписок. 12 мая об аналогичном решении правительственной комиссии сообщил «Норникель».
Однако пока торги депозитарными расписками на акции российских компаний приостановлены. Западные биржи пошли на такой шаг на фоне начала российской операции на Украине. 28 февраля об остановке торгов объявили Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) и NASDAQ, 3 марта — Лондонская биржа.
После этого, как рассказывали РБК источники на финансовом рынке, российский бизнес начал присматриваться к альтернативным площадкам. В их числе они назвали биржи Гонконга и Абу-Даби.