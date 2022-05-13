НОВАТЭКу разрешили сохранить депозитарные расписки за рубежом

Компания избежит делистинга и сохранит программу глобальных депозитарных расписок на Лондонской бирже. Она подавала соответствующую заявку 5 мая

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России разрешила НОВАТЭКу не прекращать программу глобальных депозитарных расписок и продолжить их обращение за рубежом, говорится в сообщении компании.

Расписки компании обращаются на Лондонской бирже.

Президент Владимир Путин 16 апреля подписал закон, запрещающий размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции. Согласно его положениям, российские компании должны будут пройти делистинг и конвертировать расписки в акции. До 5 мая они должны были расторгнуть договоры о размещении ценных бумаг.

При этом в отдельных случаях компаниям могли разрешить дальнейшее обращение расписок за пределами России, для этого нужно было подать соответствующую заявку также до 5 мая.

НОВАТЭК сообщил о том, что подал заявку на продолжение программы глобальных депозитарных расписок в последний день отведенного срока. Также с просьбой о сохранении листинга в правительство обратились En+, НЛМК, «Магнит» и другие компании.

НОВАТЭК — не первая компания, которая сообщает о сохранении программы расписок. 12 мая об аналогичном решении правительственной комиссии сообщил «Норникель».

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Однако пока торги депозитарными расписками на акции российских компаний приостановлены. Западные биржи пошли на такой шаг на фоне начала российской операции на Украине. 28 февраля об остановке торгов объявили Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) и NASDAQ, 3 марта — Лондонская биржа.

После этого, как рассказывали РБК источники на финансовом рынке, российский бизнес начал присматриваться к альтернативным площадкам. В их числе они назвали биржи Гонконга и Абу-Даби.