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Путин разрешил платежи в валюте по кредитам между резидентами

Президент России Владимир Путин подписал закон, допускающий расчеты и переводы в иностранной валюте между резидентами России в рамках соглашений о финансировании участия в кредите. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон разрешает резидентам проводить операции, связанные с расчетами и переводами в иностранной валюте в соответствии с соглашением о финансировании участия в кредите.

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Речь идет о соглашении, когда внешний участник предоставляет финансирование уполномоченному банку для выдачи (возмещения ранее выданного) кредита с передачей риска невозврата этого кредита.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в разговоре с ТАСС уточнил, что законопроект регулирует ситуацию, когда «компания, находящаяся под санкциями, — кредитор и может создавать угрозы для реализации проекта, поэтому эта компания могла бы переуступить свои обязательства и требования по кредиту некому иному лицу, которое выкупит эти требования себе».

Центробанк ввел ограничение для граждан на получение наличной валюты 9 марта. Согласно решению ЦБ, до 9 сентября в кассах банков, но не в банкоматах клиенты могли снять наличные только с ранее открытых счетов и депозитов, причем только в долларах в пределах $10 тыс. Сбережения в иных валютах или снятие сверх лимита могли быть конвертированы только в рубли. Физические лица могли покупать валюту только в безналичной форме, сделать это в отделении с последующим получением наличных было нельзя.

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18 апреля регулятор разрешил банкам продавать наличную валюту гражданам, но сохранил некоторые ограничения. Банки могут продавать только ту валюту, которая поступила в их кассы с 9 апреля.

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Теги
Валюта резиденты Владимир Путин
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