Кремль заявил об отсутствии переговоров по нефти с Саудовской Аравией

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Россия и Саудовская Аравия пока не ведут переговоры по нефти. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В настоящий момент нет», — ответил он на вопрос идут ли сейчас переговоры с королевством.

Тем не менее, по словам Пескова, российская сторона «традиционно приветствует» совместный диалог и взаимодействие для стабилизации рынков.

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