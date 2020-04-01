Падение цен на нефть , 01 апр, 13:10
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Кремль заявил об отсутствии переговоров по нефти с Саудовской Аравией
Россия и Саудовская Аравия пока не ведут переговоры по нефти. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«В настоящий момент нет», — ответил он на вопрос идут ли сейчас переговоры с королевством.
Тем не менее, по словам Пескова, российская сторона «традиционно приветствует» совместный диалог и взаимодействие для стабилизации рынков.
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