Грузооборот на железной дороге обвалился на фоне кризиса

Ключевой индикатор состояния экономики

Грузооборот железнодорожного транспорта — один из важнейших оперативных индикаторов экономической активности в реальном секторе, в частности экспортной активности. В марте цены на российскую нефть упали почти в четыре раза (30 марта партии Urals уходили по рекордно низкой цене $13 за баррель), а распространение коронавирусной инфекции вынудило власти вводить жесткие ограничительные меры (по существу, карантин во многих регионах). Тем не менее железнодорожные грузоперевозки не останавливались на текущей неделе, объявленной президентом Владимиром Путиным нерабочей.

Любые расчеты экономического ущерба вторичны, когда речь идет о жизнях и здоровье людей, заявили в Кремле 30 марта. Однако непублично власти обсуждают вероятность падения ВВП на 5–10% в 2020 году в качестве наихудшего сценария при максимально жестких карантинах, сообщил Bloomberg 23 марта.

Погрузка РЖД начала снижаться еще в конце 2019 года, то есть еще до обвала цен на нефть и пандемии, поэтому по мартовскому показателю сложно отделить именно эти эффекты. «Понижательная тенденция на рынке грузовых железнодорожных перевозок показывает, что негативные явления докатились уже и до реального сектора», — констатировали экономисты Центра развития ВШЭ 31 марта.

Падение коснулось нефти, угля и металлов

Больше всего в марте упала погрузка на сетях РЖД лома (-29,1%), показывают расчеты Института проблем естественных монополий по данным РЖД;

погрузка каменного угля снизилась на 13,5%;

черных металлов — на 10,4%;

нефти и нефтепродуктов — на 5,2%;

цемента — на 5%.

Рост погрузки продемонстрировали только минеральные удобрения (+3,8%) и зерно (+18,6%).

Такие негативные показатели, как в марте 2020 года (-5,5%), в последний раз наблюдались семь лет назад, в январе и октябре 2013 года (-6,5 и -5,4% к аналогичному месяцу 2012 года), сообщил РБК заместитель генерального директора Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Владимир Савчук.

Ухудшение внешней конъюнктуры

Снижение погрузки на сети РЖД отражает прежде всего ухудшение экспортных показателей, следует из комментария РЖД для РБК. Оно «вызвано внешними факторами, связанными в основном с ухудшением конъюнктуры на основных товарных рынках, прежде всего каменного угля, леса, нефти, черных металлов», заявили в компании.

Экспортные поставки угля сократились на 11,2% к марту 2019 года в связи с уменьшением спроса на твердое топливо в Европе и ограничениями, действовавшими в марте в связи с недостаточной перерабатывающей способностью дальневосточных портов. Аномально теплая погода на большей части территории России также привела к снижению внутренних перевозок угля (-16,6%), указали в РЖД.

Вместе с тем в марте 2020 года произошло увеличение погрузки строительных грузов на 5,8%, что связано с активизацией автодорожного строительства, сообщили РБК в монополии. Кроме того, 23 февраля вступило в силу решение Минсельхоза о субсидировании железнодорожных поставок зерна из ряда регионов России, а с 1 марта — скидки в размере 38% на перевозки зерна, установленные РЖД, что положительно сказалось на перевозках зерна (в том числе рост экспорта на 45,6%).

Пик снижения погрузки впереди

«На фоне драматичного снижения пассажиропотока на железнодорожном транспорте (-20% в дальнем следовании, в том числе -85% на нерабочей неделе в Московском регионе) снижение погрузки выглядит умеренным. Однако пик снижения еще впереди, так как производственные и кооперационные связи только к концу марта стали приводить к остановке предприятий и существенному сокращению спроса на транспортировку грузов», — предупреждает Савчук из ИПЕМ.

Глава РЖД Олег Белозеров 18 марта заявил, что погрузка на сети РЖД в 2020 году может снизиться как минимум на 1% вместо ранее ожидавшегося роста на 2,9%, на фоне пандемии коронавируса, которая приводит к нарушению цепочек поставок и снижению спроса на многие промышленные товары. РЖД рассматривает различные стресс-сценарии, сказал Белозеров.

По словам Савчука, такие индикаторы, как погрузка на железнодорожном транспорте и энергопотребление, могут достаточно четко отражать «температуру» оперативного состояния экономики, в том числе в разрезе дня или недели. Эти данные хорошо коррелируют с показателями реальной работы промышленности, отмечает эксперт.

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) на этой неделе начал оценивать спад экономической активности на основе оперативных данных Системного оператора Единой энергетической системы о мощности потребления энергии. Среднесуточная экономическая активность по России в целом упала на 11–15% по итогам 30 марта, оценил ЦМАКП на основе данных о сокращении энергопотребления к уровням недельной давности.