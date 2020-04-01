Мау спрогнозировал мир будущего после победы над коронавирусом

Ректор РАНХиГС Владимир Мау полагает, что многие из принимаемых сейчас решений и создаваемых институтов, которые воспринимаются как антикризисные, на самом деле являются институтами будущего

После победы над коронавирусной инфекцией COVID-19 мир сильно изменится, как это произошло в начале XX века после окончания пандемии «испанки» и завершения Первой мировой войны, заявил в интервью телеканалу РБК ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) Владимир Мау.

По его словам, ситуация, сложившаяся в современном мире в результате наложения пандемии COVID-19 на глобальные экономические проблемы мира, не имеет прецедентов в мировой истории. Та же «испанка» (пандемия гриппа, в результате которой было заражено свыше 500 млн человек, при этом число жертв болезни оценивается в 50–100 млн человек) появилась в 1918–1919 годах, когда «глобальный мир» начала XX века и хозяйственные страны разных стран мира уже были разрушены мировой войной. Тем не менее сравнивать нынешнюю ситуацию с временами «испанки» и Первой мировой войны Мау считает уместным.

«Во время Первой мировой войны формировались новые экономические контуры, возникли институты госрегулирования экономики, сперва в Германии, потом в Великобритании, потом только в России. Тогда казалось, что это институты военного времени, что это институты, которые уйдут с уходом от кризиса. Это была, несомненно, недооценка. Потому что на самом деле тогда закладывались институты будущего, институты госрегулирования XX века», — отметил ректор РАНХиГС.