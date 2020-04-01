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Мау спрогнозировал мир будущего после победы над коронавирусом

Ректор РАНХиГС Владимир Мау полагает, что многие из принимаемых сейчас решений и создаваемых институтов, которые воспринимаются как антикризисные, на самом деле являются институтами будущего

После победы над коронавирусной инфекцией COVID-19 мир сильно изменится, как это произошло в начале XX века после окончания пандемии «испанки» и завершения Первой мировой войны, заявил в интервью телеканалу РБК ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) Владимир Мау.

По его словам, ситуация, сложившаяся в современном мире в результате наложения пандемии COVID-19 на глобальные экономические проблемы мира, не имеет прецедентов в мировой истории. Та же «испанка» (пандемия гриппа, в результате которой было заражено свыше 500 млн человек, при этом число жертв болезни оценивается в 50–100 млн человек) появилась в 1918–1919 годах, когда «глобальный мир» начала XX века и хозяйственные страны разных стран мира уже были разрушены мировой войной. Тем не менее сравнивать нынешнюю ситуацию с временами «испанки» и Первой мировой войны Мау считает уместным.

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«Во время Первой мировой войны формировались новые экономические контуры, возникли институты госрегулирования экономики, сперва в Германии, потом в Великобритании, потом только в России. Тогда казалось, что это институты военного времени, что это институты, которые уйдут с уходом от кризиса. Это была, несомненно, недооценка. Потому что на самом деле тогда закладывались институты будущего, институты госрегулирования XX века», — отметил ректор РАНХиГС.

Как антикризисное становится постоянным

В 1917 году в Канаде в качестве временной меры в тяжелых условиях Первой мировой войны был введен налог на доходы физических лиц и компаний. Отменить налог предполагалось в течение года или двух после завершения военных действий, однако налог продолжал существовать в качестве временной меры вплоть до 1948 года, когда был официально утвержден в качестве постоянного. 25 марта 2020 года президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам в связи с распространением COVID-19 предложил ввести новый налог — с процентного дохода по крупным вкладам в банка. 26 марта пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что новый налог не является временным, а 31 марта Госдума ввела новый налог специальным законом.

По словам Мау, многие из принимаемых сейчас решений и создаваемых в наши дни институтов, которые воспринимаются как антикризисные, на самом деле также являются «институтами будущего». В частности, ректор РАНХиГС ожидает, что вызванная COVID-19 переориентация на онлайн-форматы сохранится и после победы над болезнью.

«То, что эффективно работает в онлайн, вряд ли вернется в офлайн <...> Мне кажется, что значительная часть магазинов уйдет [в онлайн], потому что ближайшие месяцы покажут, что можно отлично совершать покупки, не ходя по магазинам», — сказал Мау.

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Рестораны в их нынешнем виде, по прогнозу ректора РАНХиГС, «рухнут», однако им на смену придут заведения нового типа, которые станут «некой формой общения».

«Люди не уйдут от личностного общения, они изголодаются по нему, они захотят общения. Но это общение будет в тех формах, когда оно необходимо, целесообразно и комфортно», — полагает Мау. Вузы также изменятся, уверен ректор РАНХиГС. По его мнению, значительная часть образовательных программ переместится в онлайн, однако сами университеты — нет, так как образование это не только передача знаний, но также — и даже в большей степени — обмен опытом.

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Ректор РАНХиГС напомнил об опасности попыток восстановления старого в изменившихся реалиях и, в частности, о том, что после окончания Первой мировой войны многие страны попытались восстановить в экономике довоенные правила игры, в том числе вернуться к золотому стандарту, что в итоге привело к Великой депрессии.

Автор: Евгений Калюков, Илья Доронов
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