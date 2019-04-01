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Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
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Экономика ,  
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Цена на нефть превысила $69 за баррель впервые с ноября 2018 года
Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent превысила $69. Предыдущий раз эту планку цена на нефть преодолевала в ноябре прошлого года
Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Стоимость нефтяной марки Brent превысила отметку в $69 за баррель впервые с 13 ноября 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Investing.com.

Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent к 20:20 мск поднялась до $69,04 за баррель. Дорожают также майские фьючерсы на нефть марки WTI — до $61,59 за баррель.

13 ноября 2018 года цена нефти марки Brent поднималась до отметки $69,68 за баррель.

Как отмечает CNBC, цены на нефть растут на фоне продолжающегося сокращения поставок стран — участниц ОПЕК+ и санкций США против Ирана и Венесуэлы. Эти обстоятельства уже привели к крупнейшему квартальному росту цен на нефть с 2009 года. Аналитики Barclays считают, что рост цен на нефть, вероятно, продолжится и во втором квартале 2019 года.

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WSJ узнала о предложении Саудовской Аравии к России трансформировать ОПЕК

Члены ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 1,2 млн барр./сутки в декабре 2018 года. Соглашение будет действовать до конца июня 2019 года с возможностью его пересмотра в апреле.

Не входящие в ОПЕК страны, включая Россию, снизят добычу на 400 тыс. барр./сутки. Оставшиеся 800 тыс. барр. придутся на картель.

Глава Минэнерго Александр Новак в кулуарах Красноярского экономического форума рассказывал, что Россия намерена выполнить свою квоту в рамках решения ОПЕК+ к концу марта.

Автор: Наталья Демченко
Теги: нефть Brent, WTI
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