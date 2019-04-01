Цена на нефть превысила $69 за баррель впервые с ноября 2018 года

Стоимость нефтяной марки Brent превысила отметку в $69 за баррель впервые с 13 ноября 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Investing.com.
Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent к 20:20 мск поднялась до $69,04 за баррель. Дорожают также майские фьючерсы на нефть марки WTI — до $61,59 за баррель.
13 ноября 2018 года цена нефти марки Brent поднималась до отметки $69,68 за баррель.
Как отмечает CNBC, цены на нефть растут на фоне продолжающегося сокращения поставок стран — участниц ОПЕК+ и санкций США против Ирана и Венесуэлы. Эти обстоятельства уже привели к крупнейшему квартальному росту цен на нефть с 2009 года. Аналитики Barclays считают, что рост цен на нефть, вероятно, продолжится и во втором квартале 2019 года.