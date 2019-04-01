Цена на нефть превысила $69 за баррель впервые с ноября 2018 года

Цена на нефть превысила $69 за баррель впервые с ноября 2018 года

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent превысила $69. Предыдущий раз эту планку цена на нефть преодолевала в ноябре прошлого года

Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Стоимость нефтяной марки Brent превысила отметку в $69 за баррель впервые с 13 ноября 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Investing.com.

Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent к 20:20 мск поднялась до $69,04 за баррель. Дорожают также майские фьючерсы на нефть марки WTI — до $61,59 за баррель.

13 ноября 2018 года цена нефти марки Brent поднималась до отметки $69,68 за баррель.

Как отмечает CNBC, цены на нефть растут на фоне продолжающегося сокращения поставок стран — участниц ОПЕК+ и санкций США против Ирана и Венесуэлы. Эти обстоятельства уже привели к крупнейшему квартальному росту цен на нефть с 2009 года. Аналитики Barclays считают, что рост цен на нефть, вероятно, продолжится и во втором квартале 2019 года.

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