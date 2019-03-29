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Россия выполнит свою квоту в рамках решения ОПЕК+ к концу марта

Россия намерена выполнить свою квоту в рамках решения ОПЕК+ к концу марта. Об этом журналистам заявил глава Минэнерго Александр Новак в кулуарах Красноярского экономического форума, сообщает корреспондент РБК.

«Я думаю, что по среднесуточной добыче мы выйдем. Именно на конец марта», — сообщил он.

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В декабре 2018 года члены ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 1,2 млн барр./сутки. Соглашение будет действовать до конца июня 2019 года с возможностью пересмотра в апреле. Не входящие в ОПЕК страны, включая Россию, снизят добычу на 400 тыс. барр./сутки. Оставшиеся 800 тыс. барр. придутся на картель.

Новак тогда сообщал, что Россия сократит свою нефтедобычу на 228 тыс. барр./сутки.
 

Теги: квота, ОПЕК+, выполнение
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