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Правительство предложило изменить порядок расчета цены нефти для налогов

В Госдуму внесли законопроект об изменении порядка расчета цены нефти для налогов
При расчете нефтяных налогов нижним пределом цены станет стоимость Brent минус $25 за баррель, следует из законопроекта
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Правительство внесло в Госдуму законопроект с поправками в Налоговый кодекс, предусматривающими изменение порядка определения цены на нефть для целей налогообложения нефтедобывающих компаний. Данные изменения затронут НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) на нефть, а также налог на дополнительный доход (НДД) в отношении углеводородного сырья и акциз на нефтяное сырье.

Власти не откажутся от услуг международного провайдера ценовых данных рынка нефти Argus Media для определения котировок российского сорта Urals. Но если эти среднемесячные котировки будут ниже определенного уровня, то для налоговых целей будут использовать мировую цену североморской нефти за вычетом фиксированной скидки. Фактически это значит, что при расчете нефтяных налогов нижним пределом цены станет стоимость Brent минус $25 за баррель, следует из законопроекта.

Начиная с платежей налога на добычу полезных ископаемых в отношении нефти за июль 2023 года в формуле НДПИ будет применяться большее из двух: либо, как и предусмотрено текущим законодательством, средний за месяц уровень ежедневных цен Urals на базисах CIF (сицилийская Аугуста и нидерландский Роттердам), по данным Argus, либо цена североморской нефтяной смеси North Sea Dated, по данным того же Argus, минус $25 за баррель.

Для налоговых периодов апреля, мая и июня скидка к North Sea Dated будет равна, соответственно, $34, $31 и $28, следует из поправок.

Аналогом North Sea Dated у конкурирующего ценового агентства S&P Global Platts является бенчмарк Dated Brent.

Ранее на этой неделе агентство Bloomberg сообщало, что власти выбирают между вариантами «Brent минус $25» и «Brent минус $20» в налоговой формуле для НДПИ. Поскольку в январе Argus оценивал дисконт российской нефти Urals к Brent в $35, эффективная цена нефти для налогообложения повысится на $10 относительно состояния в январе.

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Иван Ткачёв Иван Ткачёв
нефть налоги Госдума правительство
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