IKEA заявила о «взломе кода» торговли в центре города

IKEA в следующем году планирует открытие ряда небольших точек в городских центрах. За пять лет этот формат претерпел изменения, маленькие магазины больше похожи на «традиционные»

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Шведская мебельная компания Ingka открыла 26 магазинов IKEA в центрах городов, например в Сан-Франциско, Стокгольме и Копенгагене, а на следующий год запланировано еще больше открытий подобных точек, передает The Wall Street Journal.

Первый подобный магазин, отличавшийся от привычных IKEA за чертой города, которые размещаются в больших зданиях со складскими помещениями, открылся в торговом центре в Париже в 2019 году. Однако изначально это «привело к полному провалу», заявил руководитель отдела розничной торговли Ingka Толга Ончу.

Теперь же, несмотря на закрытие городских магазинов раннего формата в Нью-Йорке и Шанхае, компания заявляет, что начинает «взламывать код» розничной торговли в центре города, что является ключом к ее планам роста.

Новейший дизайн городских магазинов сочетает в себе знакомые черты привычных IKEA, например навигационную систему, с новыми технологиями, позволяющими в компактном формате максимально точно воспроизводить впечатления от покупок в более крупном пригородном магазине.

Вместо изначального ассортимента примерно в 1000 товаров, в основном аксессуаров, теперь парижский магазин насчитывает 2,6 тыс. наименований, причем среди них есть и небольшие предметы мебели, которые можно забрать в тот же день, например тумбочки или журнальные столики. До этого менеджеры думали, что покупатели IKEA в городе будут скорее заказывать мебель с доставкой, но ошиблись — в среднем расходы клиентов таких магазинов выросли после изменения стратегии.

Также за пять лет изменилась и планировка: вместо шести входов и выходов — два, появились маршруты, поскольку, как оказалось, покупателям больше нравятся «структурированные» впечатления, как в «традиционной» IKEA.

В связи с тем, что магазин в центре Парижа быстро привлек более 3 млн посетителей, что больше, чем средняя посещаемость крупных точек на окраинах в год, добавились кассы самообслуживания.

Откройте новые возможности в 2024 году С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45% Купить со скидкой

В этом году парижский магазин тестировал новую, так называемую иммерсивную комнату, в которой проекторы создают впечатление присутствия на кухне, в спальне или гостиной, позволяя покупателям виртуально ознакомиться со всем ассортиментом IKEA. Идея состоит в том, чтобы воссоздать полностью меблированные выставочные залы, которые обычно можно найти в крупных магазинах, в точках с гораздо меньшим пространством.

С помощью сенсорного экрана посетители могут наполнить комнату различной мебелью и аксессуарами, используя разные цвета и дизайны, чтобы получить представление о том, как товары будут выглядеть в их доме. Как рассказал менеджер по цифровым технологиям IKEA France Кристоф Кадик, система может отображать QR-коды рядом с товарами для совершения покупок. По его словам, IKEA намерена внедрить систему по всему миру в следующем году.

Менеджер по развитию IKEA во Франции Эмма Рекко сказала, что парижский магазин в результате изменений стал успешным, но все еще имеет два серьезных недостатка — это отсутствие прилегающих складских помещений и отдельного торгового входа, где можно выгружать товары. В связи с этим в 2024 году магазин переедет из торгового центра на площади Мадлен в новое помещение на площади Италии, где Ingka владеет торговым центром. Там точка получит доступ к складу, а погрузочные площадки торгового центра упростят логистическую работу.

Магазины IKEA закрылись в России весной 2022 года. Компания провела онлайн-распродажу всех товаров и анонсировала уход из страны. В феврале Ingka Group начала поиск покупателей на свою недвижимость в России. Три завода компании купили российские «Лузалес» и «Слотекс». Кроме того, Ingka продала офисный комплекс «Химки бизнес-парк», где была расположена штаб-квартира IKEA. Новым владельцем стала компания «КЛС-Химки». Торговые центры «Мега», также принадлежавшие Ingka, купила группа «Газпромбанк».