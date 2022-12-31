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Bloomberg назвал Илона Маска первым человеком, потерявшим $200 млрд

По данным агентства, Маск стал первым в мире человеком, потерявшим $200 млрд. Bloomberg связывает это с резким падением стоимости акций автопроизводителя Tesla - за последнюю неделю капитализация компании упала на $85 млрд
Tesla TSLA $122,94 -0,11% Купить
Фото: Andrew Kelly / Reuters
Фото: Andrew Kelly / Reuters

Первым человеком в мире, который потерял более $200 млрд, стал американский бизнесмен Илон Маск. Большая часть его состояния сократилась на фоне падения акций производителя электромобилей Tesla, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные расчеты.

На пике состояние Илона Маска достигало $340 млрд — этого показателя бизнесмен достиг 21 ноября 2021 года, отмечает агентство. Тем не менее уже в последние недели декабря капитал Маска снизился до $137 млрд — в основном из-за падения стоимости акций Tesla.

За последнюю неделю Tesla подешевела на $85 млрд, рыночная капитализация компании упала до $390 млрд, уточняет Financial Times. Всего за год стоимость Tesla сократилась в три раза, в январе она оценивалась в $1,2 трлн. Как отмечает FT, давление на акции Tesla оказало решение Маска продать бумаги компании ради финансирования покупки соцсети Twitter, а также растущее беспокойство инвесторов по поводу перспектив продаж электромобилей.

В середине декабря Маск продал 22 млн акций Tesla на сумму в $3,6 млрд по цене от $156 до $176 за штуку. На тот момент стоимость акций компании за несколько месяцев упала с $227 до $156. Как отмечал Reuters, инвесторы опасаются, что бизнесмен из-за покупки Twitter не уделяет достаточно внимания своему бизнесу в сфере электромобилей, в то время как конкуренция в этом сегменте растет.

После падения капитализации Tesla Маск уступил первое место в списке богатейших людей мира по версии Forbes главе LVMH Бернару Арно и его семье ($179 млрд). Сейчас бизнесмен занимает второе место с состоянием в $146 млрд.

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22 декабря вновь произошло сильное падение акций Tesla: они упали почти на 9% (до $129) после того как производитель предложил скидки в размере $7,5 тыс. на электромобили Model 3 и Model Y. Как сообщал Reuters, появление дисконта усилило опасения о снижении спроса на электромобили на фоне спада в экономике.

После этого Маск объявил, что на два года откажется от продажи акций Tesla из-за возможной рецессии в экономике в будущем году.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Илон Маск Tesla Bloomberg миллиардер
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